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Paola Suárez, de Las Perdidas, sufre aparatoso ACCIDENTE vial; ¿Qué se sabe de la amiga de Wendy Guevara?

Primeros reportes aseguraban que Paolita Suárez estaba hospitalizada.

Mayo 20, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Paola Suárez y Wendy Guevara

José Luis Ramos

Paola Suárez, quien alcanzó fama con Wendy Guevara como ‘Las Perdidas', fue protagonista de un accidente la noche del 19 de mayo en la colonia Héroes de León, en su natal León, Guanajuato.

La camioneta donde circulaba Paolita quedó gravemente dañada después de chocar contra un camión refresquero. Primeros reportes señalan que de este incidente vial, un hombre resultó gravemente herido.

De acuerdo con información del periódico AM, Paola Suárez circulaba con una persona. “Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la influencer presuntamente habría tenido una discusión familiar relacionada con algunas propiedades, por lo que abordó la camioneta junto con su acompañante para retirarse del lugar”.

Según versiones de testigos, Paola huyó antes de la llegada de las autoridades viales. “Un mando de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León confirmó que la camioneta pertenece a Paola; sin embargo, no se ha determinado si ella conducía o viajaba como acompañante”, publicó el diario local.

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Trascendió que el lesionado sería familiar o conocido de la influencer. La camioneta quedó destrozada de la parte frontal derecha y con las bolsas de aire activadas.

“Paolita abandonó el vehículo y escapó junto con su acompañante.T estigos auxiliaron al herido y llamaron al sistema de emergencias 911 para solicitar una ambulancia”, publicó AM.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de Paolita Suárez y su ubicación.

Wendy Guevara se enteró en plena transmisión en vivo

En plena transmisión en vivo, una persona envió una fotografía que alertó a Wendy Guevara, por lo que anunció que terminaría el video para atender el asunto, sin que confirmara nada.

Paola Suárez No te pierdas Las Perdidas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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