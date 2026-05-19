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Alejandro Suárez, de ser uno de lo más exitosos comediantes en la TV, revela que crisis LO LLEVÓ A LA RUINA

Sin ahorros ni propiedades, el medio hermano de Héctor Suárez, tuvo que gastar sus bienes para sobrevivir.

Mayo 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El comediante Alejandro Suárez narró que perdió mucho en la pandemia, hasta sus propiedades.

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“Dicen que los bienes son para arreglar los males”.

El comediante Alejandro Suárez tuvo una época de gloria en la televisión mexicana de los años 70, al formar parte del programa ‘Ensalada de Locos’ donde compartió créditos con Manuel ‘El Loco’ Valdés y Héctor Lechuga. Luego formó parte de ‘La Carabina de Ambrosio’, otro exitoso proyecto donde salía con ‘Chabelo’ o César Costa; y pese que se sigue manteniendo vigente, contó que una crisis lo llevó a la ruina.

El medio hermano de Héctor Suárez confesó que la pandemia lo dejó sus ahorros e incluso tuvo que echar mano de la venta de sus propiedades para salir adelante.

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El histrión, a sus 84 años, ha tomado la decisión de no retirarse de los escenarios, pues además de que la actuación es su pasión, reconoció que se quedó sin apoyo económico durante la pandemia.

Fue en la emisión ‘El minuto que cambió mi destino’ que Suárez relató que aunque ha trabajado mucho y en muchos lugares. “Hasta en las luchas con ‘El Santo’, entretenía yo en lo que lo presentaban al ’Santo’, salía a hacer mis cosas”, contó Alejandro.

Al tiempo, Gustavo Adolfo Infante agregó a su relato: “debes ser rico”, y éste de inmediato respondió que “no”.

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“No, porque con la pandemia que estuvimos dos años sin trabajar y no tenía colchón ni sábana. Me pasan las cosas que le pasan a todo el mundo, siempre tienes gastos. Cuando no tienes, dicen que los bienes son para arreglar los males”.

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Respecto a su vida actual, indicó que aunque sigue trabajando, no se considera una persona famosa: “soy hiperactivo, no me puedo quedar quieto en ningún lado, siempre ando haciendo mandados, hago cola en las tortillas, soy del pueblo, ando en la calle. Para mí es un honor que me pidan que me tome una foto porque gracias al público nosotros existimos”, puntualizó.

Alejandro Suárez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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