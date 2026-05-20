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Imelda Tuñón VUELVE AL ATAQUE contra José Manuel Figueroa y revive señalamientos de violencia contra mujeres

La viuda de Julián Figueroa dijo que está tranquila ante la demanda que interpuso su excuñado.

Mayo 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La viuda de Julián Figueroa volvió a hacer declaraciones en contra de José Manuel Figueroa.

Edson Vázquez

“Estoy tranquila porque estoy permitiendo que mis abogados y que la gente que sí sabe del tema lleve estos temas”.

Aunque parecía estar temerosa por las demandas en su contra por daño moral y violencia familiar y mediática que interpuso José Manuel Figueroa, todo parece que ya tomó valor y volvió al ataque Imelda Tuñón. Y es que recordó el pasado del hijo de Joan Sebastian y los señalamientos de presunta violencia a mujeres.

Fue en un reciente encuentro con los medios de comunicación la viuda de Julián afirmó no tener miedo de lo que sigue en su conflicto legal o de las posibles consecuencias del proceso, incluida la encarcelación.

“Estoy tranquila porque estoy permitiendo que mis abogados y que la gente que sí sabe del tema lleve estos temas. Nada más voy a dejar una cosa en claro: el daño moral no da la cárcel. Fuera de eso, no tengo nada más que decir, él lo dijo y voy a respetar su deseo”, apuntó.

TE RECOMENDAMOS: José Manuel Figueroa llama “estúp1da y loca” a Imelda Tuñón y amenaza con meterla a la cárcel si no comprueba que abusó de Julián

Cuando los reporteros le mencionaron que la demanda también incluye violencia familiar y mediática, Imelda evitó el tema, expresando que no podía explicar lo que ocurre en torno a esas acusaciones “para no interrumpir el proceso que se está llevando”.

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Al tiempo, recordó que Figueroa tiene varias acusaciones, por ello pidió cuidados. “Sí tengo protección porque tiene bastantes demandas en contra por violencia hacia las mujeres”.

La joven que intenta abrirse paso como cantante busca también limpiar su imagen después de haber protagonizado desde hace casi dos años, peleas mediáticas con su exsuegra Maribel Guardia, por la custodia de su hijo José Julián Figueroa, y acusaciones en contra de José Manuel Figueroa por presuntamente haber abusado de su hermano Julián cuando era un niño.

Después de esto, José Manuel respondió con demandas en su contra, alegando que las acusaciones son falsas y que por ellas le han cancelado trabajos y contratos profesionales, y además fue afectada su reputación.

El intérprete de ‘Expulsado del paraíso’, la señaló de “loca y estúpida” y dijo que Imelda destruyó “la poca ilusión de ver en los ojos de mi sobrino a Julián (...) No tengo otras palabras para la ignorancia, lo estúpida y lo loca que está”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Imelda Tuñón admite error ante demanda millonaria de José Manuel Figueroa: "¡Nunca lo quise perjudicar!”

Asimismo, amenazó con poner todos sus esfuerzos “por atacar al máximo” a Imelda porque está “ofendido y lastimado” con sus acusaciones y por alejarlo de su sobrino José Julián.

josé manuel figueroa Imelda Garza Tuñón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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