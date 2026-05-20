‘Pepillo’ Origel reacciona a los rumores de que su ALCOHOLISMO lo alejó de doña Silvia Pinal

“A mí, ¿sabes? A mí me vale madr*”.

El presentador de espectáculos, ‘Pepillo’ Origel, reaccionó tajante a los rumores que apuntan a que su manera de beber lo alejó de su gran amiga, la diva del cine mexicano, doña Silvia Pinal. Y es que de forma recurrente se le ha visto con copa en mano, por lo que los chismes de alcoholismo comenzaron a rondarlo.

Por ello, el conductor de ‘Con Permiso’ rompió el silencio y furioso expresó que solamente puede tomar vino y que no puede inducir a nadie a tomar porque “cada quien se emborracha como quiere”.

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Origel destapó que la distancia con los Pinal, particularmente con doña Silvia Pinal, fallecida en noviembre de 2024, se dio a causa de una pelea con Sylvia Pasquel e Iván Cochegrus.

‘Pepillo’ admitió que no estuvo ni en los funerales ni en el homenaje a la actriz: “Yo no me paré ni al velorio. Es una de las cosas que más me duelen en la vida”, declaró visiblemente afectado.

Y agregó certero en que “yo ya corté con la familia. Se murió mi reina adorada… y no quiero saber nada ni de la familia”.

La prensa le cuestionó sobre Alejandra Guzmán y su nueva canción dedicada a doña Silvia Pinal, a lo que ‘Pepillo’ respondió: “no sé nada”. Y cuando le preguntaron por Frida Sofía y el hecho de que podría ser madre, dijo con indiferencia: “Pues que sea madre. ¿Tú crees que a mí me va a importar que sea mamá?”.

“Yo ya corté con la familia, se murió mi reina adorada, la mujer del medio que más he querido en la vida y no quiero saber nada de la familia ni nada”.

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Finalmente, y con un tono desafiante, Juan José reclamó el hecho de que ya no puede tomarse una foto con nadie sin que le inventen “veinte mil cosas” y remató: “A mí, ¿sabes? A mí me vale madr*”.

Sus palabras fueron alusivas a una imagen que se tomó con un joven y por la que se desató una historia donde se le vinculó en una relación sentimental.