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Ventaneando recuerda a Daniel Bisogno en el que hubiera sido su cumpleaños: “No quería ser viejo”

Pati Chapoy recordó a su fiel colaborador en esta día especial.

Mayo 19, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Ventaneando habla de Daniel Bisogno

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El programa “Ventaneando” decidió dedicar unos minutos para recordar a su emblemático conductor Daniel Bisogno, en este 19 de mayo, día en el que hubiera cumplido años.

Cabe recordar que Daniel Bisogno murió en febrero de 2025 tras una larga batalla contra problemas de salud que comprometieron varios de sus órganos.

Pati Chapoy comentó que Daniel hubiera cumplido 53 años.

"¿Pero sabes qué me recordó este día?... Que Daniel no quería ser viejo. Mira lo que son las cosas, él quería seguir siendo joven toda su vida.
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Pedro Sola, en tanto, anotó: “Además, cuando le hacían los pasteles, le decía a la productora que no pusiera velas con número, porque no quería que nadie supiera su edad”.

"¡Feliz cumpleaños, muñeco, Bisogno!”, dijo Mónica Castañeda sobre su compañero, mientras que “Feliz cumpleaños Dani”, dijo Linet Puente.

Pati Chapoy le había enviado mensaje a Daniel Bisogno... al cielo o al infierno

En una reciente entrevista con Matilde Obregón, Pati Chapoy describió a Daniel no sólo como un hombre “irreverente”, por el que recibió regaños, sino que tenía una personalidad única que se transformó en la fórmula para que el público lo aceptara.

“Daniel Bisogno fue alguien fuera de serie, único, (...) le sobraba simpatía, ingenio, sarcasmo”.

Pati Chapoy indicó que no cree en Dios y que, según su percepción, cada quien tiene que hacerse responsable de sí mismo, sin esperar que un milagro aparezca en su vida. Así que cuando participó en la dinámica de llamarle a alguien que ya no está físicamente, dijo no saber si debía comunicarse al cielo o al infierno.

“Va a ser muy rápido, le marqué porque no sé en qué parte del infierno o del cielo, según la tradición católica, está Daniel Bisogno”.

Le mandó un mensaje: “Lo único que le tengo que decir, en este momento, a Daniel, querido Daniel, es que sigue en paz, que aquí, todos en ‘Ventaneando’, estamos cuidando a Michaela”, concluyó.

Ventaneando
 Daniel Bisogno
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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