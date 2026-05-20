Supuesto novio de Bisogno lo recuerda con DESGARRADOR MENSAJE por su cumpleaños: “Tu partida se nota en todo”

Este 19 de mayo, Daniel Bisogno habría cumplido 53 años, por ello la familia, amigos y compañeros de ‘Ventaneando’ lo recordaron con emotivas imágenes de los tiempos que compartieron con el irreverente presentador.

Sin embargo, quien más llamó la atención fue la interacción de Charly Moreno, quien es señalado por haber mantenido un supuesto romance con el también actor. Al tiempo, compartió un desgarrador mensaje junto a un video del último cumpleaños que celebraron.

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Fue a través de sus redes sociales que Moreno colgó un clip del último aniversario de ‘El Muñeco’. En las imágenes se observa a varios amigos de Daniel como la cantante Karla Díaz, ex ’JNS’.

“Tu partida se nota en todo, en momentos donde antes estabas y ahora hay silencio. Hay días en los que esa ausencia pesa más y otros en los que simplemente la acepto. Hoy es uno de esos días en los que, aún con el dolor, pude agradecer todo lo que fuiste mientras estuviste. Feliz cumpleaños, Daniel B”, se lee en el mensaje publicado por Moreno.

En tanto, de forma extraoficial se dice que Bisogno mantuvo ese vínculo emocional aunque con total hermetismo. El presentador nunca respondió a los rumores de romance con Moreno, en quien supuestamente habría encontrado lealtad y felicidad. La aparente relación saltó a la luz luego de que Charly le mostró su apoyo incondicional durante la crisis de salud que enfrentó desde 2023; además, en sus fotografías de redes sociales ha mostrado la interacción con la familia del conductor de ‘Ventaneando’.

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Cabe recordar que Daniel perdió la vida tras permanecer hospitalizado en más de una ocasión. ‘El Muñeco’ tenía un problema hepático por el que recibió un trasplante de hígado. Al recibir el órgano mostró gran mejoría, sin embargo, su cuerpo finalmente lo rechazó y sufrió una falla multiorgánica que le causó la muerte.