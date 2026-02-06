Claudia Lizaldi toma con “humor y amor” la INFIDELIDAD de su exmarido: “esa es mi manera de vivir”

“Sí, lo mío fue mediático, fue fuerte, fuertísimo, pero justo por eso supertransformador”.

Era diciembre de 2018 cuando se destapaba la infidelidad del esposo de Claudia Lizaldi, Eamonn Sean Kneeland. Tras nueve años de matrimonio y dos hijos, Iam y Elah, el coach de salud y bienestar sostenía un amorío con otra persona y había sido expuesto públicamente.

La noticia de la traición era indiscutible, había chats sobre sus encuentros. Finalmente, la conductora de televisión y su marido se divorciaron.

Al paso del tiempo, Lizaldi ha podido colocar en su sitio las experiencias que vivió al lado del padre de sus hijos e incluso ha revelado que ella sabía que Eamonn estaba con alguien más.

“La (infidelidad) pública yo la sabía meses antes porque yo le había dado permiso, habíamos hecho un acuerdo sobre nuestra nueva versión de familia donde él podía estar con quien quisiera, lo teníamos firmado, pero parte de esos acuerdos era que él me protegiera porque yo era una persona pública”, contó en una entrevista a Marco Antonio Regil.

Ahora, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, Claudia puso en perspectiva lo que vivió con Kneeland y afirmó que todo está superado, al tiempo que agradece la sinceridad de su exmarido.

“Claro que lo tomo con humor y con amor también, porque el amor es el que todo lo puede, es el que todo lo salva, es el que todo lo transforma, y esa es mi manera de vivir, con amor”, expresó.

Sin embargo, reconoció que el proceso fue muy doloroso: “Sí, lo mío fue mediático, fue fuerte, fuertísimo, pero justo por eso supertransformador. Y al final del día cuando volteas y lo ves y dices: ‘Mira, qué paz, porque todo pasa’. Es lo que quiero decir yo a las mujeres. Todo pasa. Entonces, por eso bien dice el Dalái Lama: “Deja que lo que pasa pase porque todo pasa”.

La exconductora de ‘MasterChef Celebrity’ resaltó que a pesar de las dificultades, ha logrado mantener un vínculo sano con su exmarido, y sus hijos han podido crecer en un ambiente abierto a la comunicación.

“Definitivamente es catártico, definitivamente es transformador y sobre todo cuando hay hijos en medio y sobre todo cuando tienes que explicarles a tus hijos… Pero bien. Ahí estamos todos bien. Me llevo muy bien con mi exmarido, mis hijos se llevan muy bien con su papá y con toda la verdad”, indicó.

Incluso dijo que sus hijos han aprendido a hablar del tema con absoluta naturalidad. “Mira qué bonito que estén en una conferencia de prensa, sentados en el público porque vamos al aeropuerto ahorita, y que salga el tema y ellos estén conscientes, relajados, todo trabajado todo hablado, todo perdonado”.

Y agregó que es mejor hablar con transparencia, pues “creo que es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, hablarles con la verdad, porque la verdad libera y no lo digo yo, lo dijo Jesús. La verdad te hará libre”.

Su noviazgo con Pedro Moctezuma…

Claudia compartió que atraviesa una nueva etapa sentimental junto a Pedro, con quien construye una vida distinta y en armonía con la reconfiguración de su familia.

“Estoy muy contenta, la verdad, estoy muy contenta con Pedro, estoy muy contenta construyendo mi vida también como mujer, pero desde otro lugar, o sea, desde un lugar distinto porque al final del día mi familia se reconfiguró de una manera en la que viene gente, cambia, se transforma y a mis hijos les está tocando vivir esto”.

Finalmente, Lizaldi celebró que sus descendientes hayan aprendido a convivir con naturalidad con las nuevas parejas de ambos padres: “Les ha tocado tener más experiencias, aprender de más gente y eso ha sido muy bonito. Han sido siempre hermosos con mis parejas, son hermosos con Paulina, la pareja de mi exmarido, de Eamonn”.

