Activan búsqueda de emergencia: Participante de ‘Survivor’ SE PERDIÓ EN LA SELVA durante las grabaciones

De nueva cuenta el reality show internacional ‘Survivor’ vuelve a colocarse en el ojo del huracán, esto luego de que una de sus participantes desapareciera de manera repentina en medio de las grabaciones del programa. Ante los hechos la producción activó un operativo de búsqueda de emergencia en República Dominicana.

La concursante perdida fue identificada como Beyza Gemini, de 25 años y de origen turco, es creadora de contenido e influencer. Formaba parte del equipo azul de la edición Turquía.

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Beyza, kendi adasından kaçıp diğer adaya Sercan’ı görmeye gitmiş. Ekip, yarım saat boyunca kendisini aramış.



Acun Ilıcalı’nın kalbine indirecek bunlar. Daha yeni Yunanistan adasındaki olayı atlatamamış adam; bir de Sercan’a kaçan Beyza’yı aramışlar.



Her zaman Beyza’nın sessiz… pic.twitter.com/CDOfrpX0uT — Johnny Bravo (@HooppAduket) May 18, 2026

Según recogen medios internacionales, la joven desapareció mientras se desarrollaban las actividades del reality en una zona selvática cercana al campamento principal.

Fue la producción quien notó la ausencia de Beyza luego de que no volvió junto al resto del equipo tras una dinámica realizada en exteriores. Esto provocó una movilización inmediata de personal de seguridad, productores y rescatistas, quienes comenzaron a recorrer distintas áreas de la selva dominicana para tratar de localizarla.

La desaparición de Gemini generó momentos de tensión entre sus compañeros, quienes fueron notificados de la situación mientras continuaban con las grabaciones.

Algunos de los participantes se mostraron preocupados debido a las complicaciones que existen en el terreno y por las altas temperaturas registradas en la zona.

“Lamentablemente, en un incidente ocurrido ayer, uno de nuestros concursantes del equipo azul desapareció. Me contactaron. Primero me dijeron que llevaban 10 minutos sin encontrarlo. Luego pasaron 20 minutos. Como se imaginarán, me asusté muchísimo. Después, pasaron 30 minutos. Al final recibí una noticia muy buena: ¡habían encontrado al concursante!”, dijo Acun Ilicali, productor del programa.

Varias horas después, la producción localizó a Beyza, quien se encuentra bien. Indicaron que estaba en el campamento del equipo rojo, aunque no ofrecieron más detalles tras su localización.

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Este incidente ocurre tras el grave accidente que afectó a ‘Survivor’ en su versión griega, luego de que Stavros Floros sufrió la amputación de su pierna tras ser impactado por una embarcación mientras practicaba pesca submarina. El participante se encontraba en un descanso fuera de la competencia en República Dominicana.