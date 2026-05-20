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Activan búsqueda de emergencia: Participante de ‘Survivor’ SE PERDIÓ EN LA SELVA durante las grabaciones

Otra vez el reality show enfrenta complicaciones con una de sus integrantes que está desaparecida.

Mayo 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Beyza-Gemini.jpg

Beyza Gemini se perdió en la selva mientras realizaba una actividad junto a su equipo.

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De nueva cuenta el reality show internacional ‘Survivor’ vuelve a colocarse en el ojo del huracán, esto luego de que una de sus participantes desapareciera de manera repentina en medio de las grabaciones del programa. Ante los hechos la producción activó un operativo de búsqueda de emergencia en República Dominicana.

La concursante perdida fue identificada como Beyza Gemini, de 25 años y de origen turco, es creadora de contenido e influencer. Formaba parte del equipo azul de la edición Turquía.

TE RECOMENDAMOS: Concursante de ‘Survivor’ SE AMPUTA la pierna y suspenden grabaciones tras el terrible accidente

Según recogen medios internacionales, la joven desapareció mientras se desarrollaban las actividades del reality en una zona selvática cercana al campamento principal.

Fue la producción quien notó la ausencia de Beyza luego de que no volvió junto al resto del equipo tras una dinámica realizada en exteriores. Esto provocó una movilización inmediata de personal de seguridad, productores y rescatistas, quienes comenzaron a recorrer distintas áreas de la selva dominicana para tratar de localizarla.

La desaparición de Gemini generó momentos de tensión entre sus compañeros, quienes fueron notificados de la situación mientras continuaban con las grabaciones.

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Algunos de los participantes se mostraron preocupados debido a las complicaciones que existen en el terreno y por las altas temperaturas registradas en la zona.

@mymindndme

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“Lamentablemente, en un incidente ocurrido ayer, uno de nuestros concursantes del equipo azul desapareció. Me contactaron. Primero me dijeron que llevaban 10 minutos sin encontrarlo. Luego pasaron 20 minutos. Como se imaginarán, me asusté muchísimo. Después, pasaron 30 minutos. Al final recibí una noticia muy buena: ¡habían encontrado al concursante!”, dijo Acun Ilicali, productor del programa.

Varias horas después, la producción localizó a Beyza, quien se encuentra bien. Indicaron que estaba en el campamento del equipo rojo, aunque no ofrecieron más detalles tras su localización.

NO TE VAYAS SIN LEER: Reaparece concursante de ‘Survivor’ al que LE AMPUTARON LA PIERNA y así reaccionan sus compañeros a la tragedia

Este incidente ocurre tras el grave accidente que afectó a ‘Survivor’ en su versión griega, luego de que Stavros Floros sufrió la amputación de su pierna tras ser impactado por una embarcación mientras practicaba pesca submarina. El participante se encontraba en un descanso fuera de la competencia en República Dominicana.

Survivor desaparecida
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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