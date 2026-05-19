Madre de Geraldine Bazán destapa DESAIRES Y DISTANCIAMIENTO de su hija: “ni en mi cumpleaños llamó”

“Que nos encontremos nada más”.

En medio del zafarrancho que se armó por la presencia de Verónica Castro en la celebración de la función 300 de ‘No te vayas sin decir adiós’, en el Foro Chapultepec, también se dio cita doña Rosalba Ortiz.

Y al puro estilo de Cristian Castro quien hizo sentir profundamente decepcionada a su madre por su manera de conducirse, así lo está haciendo Geraldine Bazán, según su propia madre.

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Y es que la señora Rosalba otorgó unos minutos a la prensa para contar que su hija mantiene distancia con ella, y que ni en las celebraciones especiales ha recibido ni un mensaje de texto de Bazán.

“No, ni en mi cumpleaños ni el Día de la Madre, pero bueno, yo tampoco le hablé, así es de que estamos en las mismas condiciones. Ella estaba en Xcaret, en los Premios Platino y yo estaba festejando con mis amigos, con familiares, con colegas”, compartió.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre qué hacía falta para que pudiera lograrse un reencuentro, Ortiz dijo que no mucho, solamente “que nos encontremos nada más”.

Sobre una posible visita a la casa de su hija y sus nietas, doña Rosalba afirmó que no quiere ir hasta Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México, pues le queda a dos horas. Además de que no es su deseo.

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“Yo dije que yo no iba a dar el primer paso, ella lo tiene que dar. Ella fue la que se distanció, ella que se acerque”, expresó la señora Rosalba, al tiempo que dijo tener la conciencia tranquila por su actuar con su hija.

“No hice nada malo, yo no me arrepiento de nada. Ella simplemente dice su forma de pensar y nada más, pero yo la adoro, la quiero, yo la eduqué, se comporta como yo la eduqué”, concluyó la madre de Bazán.