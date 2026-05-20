Sergio Mayer presenta SU RENUNCIA a ‘Morena’ tras polémicas en televisión y descuidos en sus funciones

Fue el pasado 15 de mayo, cuando Sergio Mayer, quien se desempeñaba como diputado federal por el partido ‘Morena’, presentó su renuncia irrevocable. El documento que entregó está dirigido al Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y otras instancias.

El también actor y bailarín solicitó su baja del padrón de ‘Morena’ y la cancelación de sus datos personales.

El exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’ señaló que la decisión de abandonar la política obedece a “diversos motivos de carácter personal”.

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La renuncia del también exGaribaldi ocurre después de meses de polémicas y tensión, ya que desde febrero pasado, solicitó licencia indefinida a la Cámara de Diputados para participar en ‘La Casa de los Famosos’, una decisión que detonó críticas dentro y fuera de ‘Morena’.

Pocos días después, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido suspendió de manera temporal sus derechos partidistas, al considerar que su conducta podría afectar la imagen del partido y subordinar una responsabilidad a un proyecto personal.

Esto se puso bueno: renuncia Sergio Mayer a la militancia de Morena, con carácter irrevocable. pic.twitter.com/bbIyswChDS — Rubén Cortés (@Ruben_Cortes) May 20, 2026

Al tiempo, se destaparon sus inasistencias y las pocas iniciativas y votaciones que habría presentado durante su labor como diputado federal.

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De confirmarse oficialmente, la salida de Mayer marcaría el cierre de uno de los episodios de mayor desgaste político reciente para ‘Morena’ en la Cámara de Diputados, luego de que una decisión personal del diputado escaló hasta convertirse en un conflicto partidista y en tema de debate legislativo.