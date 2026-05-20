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Sergio Mayer presenta SU RENUNCIA a ‘Morena’ tras polémicas en televisión y descuidos en sus funciones

El que hasta hace unos días se desempeñaba como diputado entregó un documento en el que pide su salida irrevocable y la cancelación de su registro.

Mayo 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Sergio Mayer Press Conference

Sergio Mayer presentó su libro Entre el infierno y el éxito en la Ciudad de México.

Medios y Media/Getty Images

Fue el pasado 15 de mayo, cuando Sergio Mayer, quien se desempeñaba como diputado federal por el partido ‘Morena’, presentó su renuncia irrevocable. El documento que entregó está dirigido al Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y otras instancias.

El también actor y bailarín solicitó su baja del padrón de ‘Morena’ y la cancelación de sus datos personales.

El exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’ señaló que la decisión de abandonar la política obedece a “diversos motivos de carácter personal”.

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La renuncia del también exGaribaldi ocurre después de meses de polémicas y tensión, ya que desde febrero pasado, solicitó licencia indefinida a la Cámara de Diputados para participar en ‘La Casa de los Famosos’, una decisión que detonó críticas dentro y fuera de ‘Morena’.

Pocos días después, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido suspendió de manera temporal sus derechos partidistas, al considerar que su conducta podría afectar la imagen del partido y subordinar una responsabilidad a un proyecto personal.

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Al tiempo, se destaparon sus inasistencias y las pocas iniciativas y votaciones que habría presentado durante su labor como diputado federal.

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De confirmarse oficialmente, la salida de Mayer marcaría el cierre de uno de los episodios de mayor desgaste político reciente para ‘Morena’ en la Cámara de Diputados, luego de que una decisión personal del diputado escaló hasta convertirse en un conflicto partidista y en tema de debate legislativo.

Sergio Mayer Morena renuncia
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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