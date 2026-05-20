Exparticipantes de ‘Casados a primera vista’ denuncian AGRES1ONES SEXU4LES Y AMENAZAS en las grabaciones

‘Lizzie’ indicó que quedó “paralizada” por el miedo y que incluso fue amenazada con que “alguien le arrojaría ácido” si contaba lo que pasó.

Tremendo escándalo se destapó sobre el reality show ‘Married at first sight UK’, conocido en español como ‘Casados a primera vista’, esto luego de que varias exparticipantes denunciaran agresiones sexuales y amenazas.

Las acusaciones fueron reveladas por la BBC a través del programa de investigación ‘Panorama’, donde tres mujeres aseguraron que la producción y la televisora no las cuidaron y no tomaron las medidas suficientes mientras se desarrollaba el rodaje del programa de citas.

Según el testimonio de una de las víctimas, identificada bajo el seudónimo de ‘Lizzie’, destapó que su pareja dentro del programa la obligó a mantener relaciones sexuales aunque ella le pidió detenerse.

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Al tiempo, indicó que el comportamiento de su “esposo” televisivo se volvió violento y que después recibió amenazas para guardar silencio sobre lo ocurrido.

‘Lizzie’ indicó que quedó “paralizada” por el miedo y que incluso fue amenazada con que “alguien le arrojaría ácido” si contaba lo que pasó.

Otra mujer, identificada como ‘Chloe’ dijo haber denunciado una violación. La demanda fue hecha tanto en Channel 4 como ante la productora CPL, sin embargo, afirmó que los episodios en los que aparecía continuaron transmitiéndose pese a sus acusaciones.

En tanto, otra mujer, Shona Manderson, otra exparticipante acusó a su pareja de haberse “extralimitado” sexualmente y de mantener una actitud “controladora” durante la relación que se mostraba en pantalla.

¿Qué dijo Channel 4?

Luego de que se hicieran públicos los testimonios, el canal de televisión calificó las acusaciones como “muy graves” y anunció que retiró de su plataforma bajo demandas todas las temporadas anteriores de ‘Married at first sight UK’.

La cadena eliminó publicaciones relacionadas con la emisión en redes sociales y reconoció que desde abril tenía conocimiento sobre las denuncias contra algunos participantes.

La directora ejecutiva, Priya Dogra, expresó mediante un comunicado que actuaron con “rapidez, de forma adecuada y con sensibilidad”, dando prioridad al bienestar de las personas involucradas.

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¿De qué trata ‘Casados a primera vista’?

Se trata de la versión británica del formato de citas en el que varias personas solteras son emparejadas para contraer matrimonio con desconocidos a quienes conocen el mismo día de la boda.

Luego del matrimonio, las parejas conviven durante su luna de miel y continúan su relación mientras son filmadas por las cámaras del programa.

El reality show se ha convertido en uno de los formatos de citas más populares en Reino Unido, aunque en años recientes también ha sido señalado por controversias relacionadas a la salud mental y el bienestar de sus participantes.