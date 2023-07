Revelan que Juan Soler se va de Sale el Sol, tras vulgar comentario que le hizo a Mónica Noguera

Le llovieron duras críticas a Juan Soler por comentarios fuera de lugar que le dijo a Mónica Noguera en plena transmisión al aire.

Luego del incómodo momento que Juan Soler le hizo pasar a Mónica Noguera en plena transmisión en vivo en ‘Sale el Sol’, se ha revelado el futuro del conductor argentino en el matutino de Imagen Televisión.

Y es que todo ocurrió cuando Paulina Mercado halagó las piernas de su compañera: “Mónica, qué piernas tienes, qué bruta, qué bruta”.

Todo iba bien hasta que el actor argentino soltó un comentario bastante desatinado, sin importarle que estuviera a su lado su propia novia: “Y se deben de ver increíbles en los hombros de cualquiera, se deben de ver impresionantes”.

Mónica Noguera no se quedó callada y le respondió: “Juan Soler, compadre, cuidado, cuidado”.

Desupés de estos desafortunados comentarios que recibió Noguera, surgieron especulaciones sobre el futuro de Juan Soler en el matutino de ‘Sale el Sol’, por lo que el periodista Gustavo Adolfo Infante señaló que su compañero quedará fuera del programa, debido a los cambios que se tiene planeado realizar dentro de la televisora.

Los rumores continuaron aún más, ya que usuarios comenzaron a decir que Soler había salido por los comentarios ofensivos que le había dicho a Mónica. Sin embargo, la conductora Ana María Alvarado destapó la verdadera razón por la que su compañero saldrá de la emisión.



“En una dinámica que hacemos siempre en ‘Trapitos al Sol’’, y hubo un comentario que hizo Juan Soler, que para qué lo repetimos, que no le gustó a la gente. No debió haber bromeado así, ellos hacen bromas, pero no es lo correcto, pero no va a salir por ese motivo”.

La periodista indicó que Juan Soler tomó la decisión de renunciar al matutino debido a que quiere seguir en su camino como actor y su contrato sólo era por un tiempo.

“Juan Soler sale de ‘Sale el Sol’ por decisión propia, porque él entró solamente por seis meses y ya lleva año y medio... Él tiene otros proyectos como actor, según nos cuenta, tiene una película, una serie y otras actividades y es por eso que deja ‘Sale el Sol’, no es porque lo castigaron, no es por nada de eso, sale de este programa porque él decidió seguir su carrera como actor que es lo suyo”.

Cabe señalar que Juan Soler ya ha sido señalado en ocasiones anteriores debido a polémicas declaraciones que realizó como haber tenido intimidad con una cabra.