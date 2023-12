Paulina Mercado revela qué es lo que no le gusta de Juan Soler: ‘Tienes que trabajarlo’

Paulina Soler dejó sin filtros las verdades en una entrevista explosiva, revelando a Juan Soler lo que realmente ‘necesita mejorar’ en un aspecto.

La conductora de televisión Paulina Soler se sinceró sobre su relación con su actual pareja, el argentino Juan Soler, revelando que la impuntualidad es un aspecto que realmente necesita mejorar. La famosa no se guardó nada al poner sobre la mesa las áreas de su vida que, según ella, requieren una atención urgente.

Este momento sincero tuvo lugar en una entrevista en el podcast ‘Sugar, my sugar’ de Cinthia Aparicio y Alexis Ayala. En este espacio, la presentadora de ‘Sale el Sol’ respondió a una pregunta de sus amigos, quienes mostraron gran interés en su relación amorosa.

Cuando se le preguntó qué es lo que no le gustaba de su actual pareja, Mercado admitió que había más cosas positivas que negativas, pero que había algo que no soportaba. “Él es actor, obviamente los horarios nunca los aprendió bien. Es argentino, pero mexicano también porque sus 5 minutos pueden ser 3 horas y te dice: ‘vamos a comer’. Soy estructurada, le pregunto: ‘¿A qué hora vienes?’, y me dice: ‘te aviso media hora antes para ir a comer’”.

Paulina continuó diciendo: “Cuando dan las 5 de la tarde, ya me desvestí, ando en pijama y con el pelo recogido, y me escribe: ‘amor, ya voy a pasar por ti’. Amor, sí tienes que trabajarlo”.

Por su parte, Juan Soler confesó que había un detalle sobre Paulina que no soportaba, ya que muchas personas se aprovechan de ello. “Ella es extremadamente generosa con todo su entorno. No me gusta porque hay un límite y luego la gente empieza a abusar de Paulina por su extrema generosidad, y yo digo que debe haber un límite”.

Critican a Paulina Mercado y a Juan Soler por video íntimo; así respondió la conductora

Juan Soler y Paulina Mercado han demostrado que se tienen bastante aprecio uno por el otro, y no temen en mostrarlo en redes sociales. Sin embargo, en una de sus últimas publicaciones en Instagram, los fans opinaron que se pasaron de la raya al mostrar su intimidad en la cama.

Por ello, Mercado defendió su decisión diciendo que es importante para ella compartirlo porque le hace feliz. Pidió respeto, argumentando que tiene el derecho de compartirlo y lo defiende con determinación.