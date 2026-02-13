Pedro Moctezuma, novio de Claudia Lizaldi, termina en un chat para buscar pareja “POR ERROR”

“Le dijeron ‘anuncia tu curso’ y cuando vio lo que era se salió”.

Diversas polémicas han envuelto a la pareja conformada por Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma, quienes pasaron de ser socios a tener una relación amorosa a mediados de 2024.

En septiembre de 2025, la conductora y el empresario protagonizaron una escandalosa pelea que ganó titulares. La discusión ocurrió en un evento empresarial que no detuvo al tío de Frida Sofía, quien visiblemente molesto habría lanzado la bolsa de Claudia, lo cual fue desmentido después por la propia presentadora.

“Claro que hay diferencias, pensamos distinto en muchas cosas. El motivo de la salida y de la discusión fue ese, estábamos discutiendo y no sé que más decirles. Estábamos discutiendo, con la cara que tiene Pedro y su intensidad, pues sí. No lo voy a defender públicamente porque se va a hacer todo un tema peor”, dijo en aquel momento.

TE RECOMENDAMOS: Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma se reconcilian y viajan a Japón: “vamos a arreglar las cosas”

Estos hechos provocaron una separación que no duró mucho tiempo ya que pocos días después viajaron a Japón en familia.

Claudia había anunciado su truene y mencionaba que “las relaciones hay que terminarlas en paz, con amor, con gratitud, hoy suelto así, con amor y en gratitud”, sin embargo, con su reconciliación manifestaba: “sin miedo al qué dirán, porque han dicho tanto, las peleas son de dos, las tensiones las ponen dos en una relación, tomo mi responsabilidad y dejo ir para abrir el espacio a sanar, compartirlo contigo que me lees tiene un sólo propósito, mantenerme en la única cosa que me ha sostenido siempre: la poderosa verdad”.

La pareja continuó con su relación y a inicios del 2026, Lizaldi confirmaba que seguían juntos y felices.

Tan sólo dos meses después ya surgió otro rumor de truene entre la pareja, al grado de que se filtró que al empresario se le vio en un chat de solteros, buscando pareja.

En un reciente encuentro con la prensa, Claudia desmintió la noticia y aclaró que Pedro fue agregado por error.

“Todo bien con Pedro. Ya vi que salieron unas notas, pero notas son… le dijeron ‘anuncia tu curso’ y cuando vio lo que era se salió. Dijo ‘qué es esto, en dónde estoy’”, indicó la conductora, quien abundó en lo complicado que es lidiar con la exposición mediática. “Es difícil ser dos personas públicas, sobre todo para él porque al final del no se dedica a esto. Llevamos dos años con altas y bajas, con pleitos y con cosas, y con lo que es una pareja, sino cómo creces. Somos una pareja real”, expresó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Consuelo Duval se culpa de sus FRACASOS amorosos: “Fui muy tóxica, rayé en la celotipia”

Finalmente, Lizaldi admitió que sus personalidades los hacen tener fuertes encontronazos.

“En este caso somos dos personas con un carácter muy fuerte, entonces ahí vamos intentado, pero con mucho amor”, concluyó.

