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Lalo España recuerda cómo LO IMPACTÓ la muerte de su hermana y que sus padres se lo ocultaron

El actor reveló que se enteró mucho después del accidente y que tardó en superar el trauma.

Marzo 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Lalo España recordó con tristeza la muerte de su hermana Rocío.

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“Recuerdo el olor, la sensación del choque que me traumó mucho. Ese impacto en mi vida me frikeó mucho tiempo”.

Lalo España, el icónico ‘Germán’ de la serie ‘Vecinos’ recordó uno de los episodios más dolorosos en su vida: la muerte de su hermana, misma que le costó mucho trabajo superar.

El comediante narró cómo esa experiencia le dejó un trauma que se acrecentó porque sus padres le ocultaron el terrible desenlace.

España cuenta que todo comenzó con un viaje familiar cuando era niño y viajaba en automóvil junto a sus hermanos Diego y Rocío. “Nos veníamos peleando, malamente porque alguien se quería ir en la parte de adelante con los papás”, recordó Lalo.

El actor aseguró que en aquel momento sus papás les pidieron a sus hijos varones que le cedieran la oportunidad a su hija de viajar al frente con ellos, pues además era la más pequeña.

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El recorrido familiar continuó, sin embargo un accidente provocó que Rocío sufría un golpe luego de que el auto se derrapara con grava y se impactara contra un camión.

“Se baja mi papá con Rocío, impresionante la imagen, con la piel toda blanca, es impactante porque ella ya estaba muerta, pero mi candidez de niño no lo entendió, porque me decía mi papá ‘está desmayada’”, recordó Lalo en una entrevista para Yordi Rosado.

En el choque, España terminó con la clavícula fracturada, por lo que perdió la consciencia parcialmente en varias ocasiones. Además sus padres le ocultaron la noticia del fallecimiento de su hermanita de 7 años.

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“No había esa cultura del enfrentamiento, de decir las cosas, no se atrevían a decirme. Sufrimos un accidente, íbamos varios en el carro, en la carretera y ella se desnucó. ‘No, la está curando y va a estar bien’. Sí sentí feo que fue el entierro y me enteré después”, indicó el histrión para el programa ‘Hoy’.

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Finalmente, Lalo expresó que por años vivió con un gran trauma e incluso tomó terapia, ya que inconscientemente sintió que había sido responsable de la muerte de su hermanita.

“Recuerdo el olor, la sensación del choque que me traumó mucho. Ese impacto en mi vida me frikeó mucho tiempo”, concluyó.

Lalo España
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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