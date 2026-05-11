Revelan OTRA ACUSACIÓN de abus0 contra Vadhir Derbez de 2010; lo señaló una estudiante de 15 años

En días recientes, Vadhir Derbez ha enfrentado las acusaciones que hizo una modelo de 19 años, y que señala haber sido víctima por presunto abuso sexual. La joven, de origen estadounidense, lo demandó el pasado 2 de abril ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la CDMX y la denuncia se hizo pública el 6 de mayo.

El hijo de Eugenio Derbez asegura que la denuncia es falsa y que se da luego de un intento de extorsión.

Vadhir ha respondido públicamente a la acusación mostrando presuntas conversaciones en las que se le exige dinero a cambio de no hacer la denuncia. En tanto, ni la supuesta víctima ni su equipo legal han aparecido públicamente para responder a estas acusaciones.

Mientras tanto, el actor habló en una larga entrevista con el programa ‘De primera mano’ en la que aseguró que por ahora no retomará sus actividades en México.

Y es que desde hacer varios años vive en Estados Unidos aunque una gran parte de su trabajo se desarrolla en México.

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Al preguntarle claramente si volverá a México, el también cantante contestó:

“Obviamente tengo compromisos de trabajo y cosas... pero esto me sobrepasó... tenemos que esperar a que podamos resolver lo antes posible para poder seguir operando de manera normal, como debería y seguir trabajando desde donde pueda estar con las pruebas y todo lo que tenemos”.

La acusación de la modelo señala que cerca de las seis de la tarde el actor ingresó al camerino donde estaba ella junto con el resto de modelos que participaban en la grabación de un video de Derbez.

Al verlas sentadas en el suelo por falta de sillas, le habría tomado la mano y llevado a su propio camerino, donde en un principio también estaba gente del equipo de producción.

Posteriormente, las demás personas salieron del sitio y ambos quedaron solos, junto al perro del intérprete. En ese momento, Vadhir le habría dado un beso sin su consentimiento y luego habría comenzado un contacto físico “no consensuado”.

Otra acusación del pasado…

Tras el paso de los días, se ha destapado que éste no sería el primer señalamiento contra Vadhir del mismo tipo. Resurgió que en 2009, el hijo de Derbez fue denunciado cuando tenía 19 años y estudiaba en una academia militar en Indiana. Un estudiante de 15 años narró que vivió a manos de Vadhir contacto físico ofensivo o agresivo.

Según recogen diversos medios de comunicación, los hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2009 dentro de la academia militar donde estudiaba Vadhir. El reporte señala que las autoridades recibieron una llamada y el detective Neal Wallace levantó el informe oficial. El agente asentó que Vadhir González, apellido legal del actor, presuntamente “tocó” a la denunciante de manera agresiva, esto luego de que la aprisionara contra una reja, la besara en el cuello y colocara su mano entre las piernas de la adolescente por encima de la ropa.

Debido a que el caso no ameritó arresto inmediato, Vadhir no fue detenido ese día, sin embargo, tuvo que comparecer ante la corte el 26 de enero de 2010. El citatorio fue llevado a la escuela días después, pero entonces el hijo de Eugenio ya había regresado a México.

Aunque no acudió a ese primer llamado, sí se presentó posteriormente a otra audiencia realizada el 17 de febrero de 2010, acompañado de su abogado y de su mamá, Silvana Prince. Según las leyes locales, el delito de battery en Indiana podía castigarse hasta con 180 días de cárcel.

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Las fuertes publicaciones de Vadhir tras ser acusado de abuso

En la misma línea, también se dieron a conocer publicaciones antiguas que supuestamente provenían del perfil de Facebook del actor, en las que presuntamente escribió mensajes como “Háganle la vida mier*a a esa per*a” y “Mat*n a la per*a esa!”, aunque nunca se confirmó a quién iban dirigidos esos comentarios.

Hasta ahora, Derbez no ha emitido declaraciones sobre este caso, mientras que en la denuncia reciente negó categóricamente los señalamientos y aseguró, mediante sus abogados, que enfrenta un presunto intento de extorsión.