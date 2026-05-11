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Aislinn Derbez reaparece abrazada de Mauricio Ochmann “y no, no es IA”

La expareja vuelve a unir fuerzas para nuevo proyecto.

Mayo 11, 2026 • 
MrPepe Rivero
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.jpg

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación en 2020

Instagram @aislinnderbez

Su matrimonio no funcionó y vimos su crisis en pleno rodaje de la primera temporada de ‘De viaje con los Derbez’, pero Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no terminaron peleados a muerto como tantos exesposos.

En contraste, dan cátedra de civilidad al volver a trabajar juntos, y la actriz ya presumió el cartel principal donde se les ve abrazados, enamorados y felices.

“Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto .Y tal vez por eso “Hasta el Fin del Mundo” tiene algo tan especial: porque habla de esos vínculos que no caben en una etiqueta”, escribió Aislinn.

La actriz dijo que “los que cambian, se rompen, se transforman, pero de alguna forma siguen siendo parte de quiénes somos. Qué cosa tan rara y profundamente humana es mirar una historia de amor desde otro lugar de la vida. Y hoy por fin la compartimos con ustedes!”.

¿Por qué se divorciaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Aunque Aislinn Derbez pensaba que su matrimonio duraría toda la vida, se topó con pared cuando Mauricio Ochmann le pidió el divorcio:

“Vivimos cosas demasiado bonitas, fue una relación en donde ambos crecimos demasiado y que tuvo su caducidad porque fue muy intensa, la vivimos súper intensamente. Él y yo estábamos bien, yo creo que era más difícil la situación externa que la interna, el tema de la familia, la situación, como que todas las cosas de afuera eran más complejas que las internas”, contó a Yordi Rosado.

“Curiosamente, si en algo nunca hemos tenido un rollo es en nuestra paternidad y maternidad. Tal vez al relacionarnos sí porque tanto él como yo nos abandonamos mucho a nosotros mismos por querer quedar bien el uno con el otro.

“Yo me desvivía mucho y me abandonaba mucho a mí misma y me traicionaba a veces a mí misma por querer complacer, pero siento que simplemente nuestras dinámicas empezaron a cambiar, él necesitaba otro tipo de dinámica, yo también otro tipo de dinámicas y fuimos creciendo para lados distintos”, dijo Aislinn.

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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