Hermana de Jenni Rivera SE DIVORCIA tras 15 años de matrimonio: revelan la preocupante causa

Fue en 2011, cuando Rosie, la hermana de la desaparecida Jenni Rivera, contrajo matrimonio con Abel Flores, con quien ha compartido 15 años. Sin embargo, ahora se habla de una posible crisis que los estaría llevado a la separación y el divorcio.

La pareja estaría atravesando un episodio complicado que habría derivado en una separación temporal.

Aunque hasta el momento ninguno de los involucrados ha confirmado públicamente la información difundida por el periodista Javier Ceriani, el tema ha generado especulaciones debido a la reciente ausencia de Rosie en las redes sociales.

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Las posibles causas del divorcio…

Según lo expuesto por el comunicador, la decisión de tomar distancia habría surgido en medio de diversos conflictos acumulados al interior de la relación. No obstante, también señaló que el proceso no estaría formalizado legalmente por lo que una reconciliación entre ambos también podría darse.

La hermana de ‘La Diva de la Banda’ y Flores se casaron en 2011 y a lo largo de los años que se han mantenido juntos han compartido públicamente su fe y participación en actividades religiosas, además de proyectos enfocados en mensajes motivaciones y espirituales.

Cabe recordar que ha sido la propia Rosie quien ha hablado sobre las dificultades que ha atravesado junto a Abel, esto debido a problemas relacionados con las apuestas.

En charlas pasadas, Rivera ha dicho que su fe y compromiso personal ha llevado a su aún esposo a superar esa practica altamente adictiva y que es conocida como ludopatia. Los expertos han hablado abiertamente sobre las consecuencias negativas como graves problemas financieros, familiares y de salud mental.

Según Rosie, en pareja lograron dejar atrás aquella etapa y reconstruir su relación.

En tanto, ninguno de los dos han emitido declaraciones oficiales respecto a los rumores recientes.

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¿Quién es Rosie Rivera?

La hermana menor de Los Rivera ha desarrollado una carrera como empresaria, autora y figura televisiva. Además dirigió empresas vinculadas al legado de Jenni. También ha participado en distintos programas de entretenimiento y publicado un libro autobiográfico en el que abordó episodios complicados de su vida.