Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Hermana de Jenni Rivera SE DIVORCIA tras 15 años de matrimonio: revelan la preocupante causa

Rosie Rivera había mencionado antes los problemas que enfrentó en su matrimonio.

Mayo 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Rosie-Rivera.jpg

Rosie Rivera y su esposo Abel estarían separados.

Instagram

Fue en 2011, cuando Rosie, la hermana de la desaparecida Jenni Rivera, contrajo matrimonio con Abel Flores, con quien ha compartido 15 años. Sin embargo, ahora se habla de una posible crisis que los estaría llevado a la separación y el divorcio.

La pareja estaría atravesando un episodio complicado que habría derivado en una separación temporal.

Aunque hasta el momento ninguno de los involucrados ha confirmado públicamente la información difundida por el periodista Javier Ceriani, el tema ha generado especulaciones debido a la reciente ausencia de Rosie en las redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Chiquis Rivera reveló que su tía Rosie la detesta desde niña: ¡tuvo este terrible detalle con ella!

Las posibles causas del divorcio…

Según lo expuesto por el comunicador, la decisión de tomar distancia habría surgido en medio de diversos conflictos acumulados al interior de la relación. No obstante, también señaló que el proceso no estaría formalizado legalmente por lo que una reconciliación entre ambos también podría darse.

La hermana de ‘La Diva de la Banda’ y Flores se casaron en 2011 y a lo largo de los años que se han mantenido juntos han compartido públicamente su fe y participación en actividades religiosas, además de proyectos enfocados en mensajes motivaciones y espirituales.

Crisis en matrimonio de Jorge D’Alessio y Marichelo
azalia-dalessio-foto.jpg
Famosos
Azalia se le va a la yugular a Jorge D’Alessio y Marichelo ante crisis: “Karma, le llaman”
Azalia Ojeda, ex Big Brother y ex Lady Polanco, no se quedó callada ante la crisis matrimonial de la pareja.
Abril 04, 2026
 · 
TVyNovelas
jorgedalessio-habla-separacion.jpg
Famosos
Jorge D’Alessio habla en medio de crisis con Marichelo: “No quiero repetir patrones”
El cantante habla con serenidad sobre su separación de Marichelo Puente, dejando claro que la prioridad es proteger a sus hijos y mantener intacto el amor familiar
Abril 06, 2026
 · 
Edson Vázquez
marichelo-jorge-dalessio-infidelidad.jpg
Famosos
Marichelo se quiebra al confirmar separación y responde si fue por infidelidad de Jorge D’Alessio
La hermana de Anahí no pudo ocultar que vive un momento muy complicado.
Abril 09, 2026
 · 
TVyNovelas
jorge dalessio (1).jpg
Famosos
¿Qué pasó con Jorge D’Alessio? Se quiebra en “Juego de Voces” y envía un desgarrador mensaje sobre la familia
En medio de su crisis matrimonial, el cantante incluso provocó que Angélica Valen detuviera por un momento el programa para preguntarle cómo se sentía
Abril 05, 2026
 · 
Alejandro Flores

Cabe recordar que ha sido la propia Rosie quien ha hablado sobre las dificultades que ha atravesado junto a Abel, esto debido a problemas relacionados con las apuestas.

En charlas pasadas, Rivera ha dicho que su fe y compromiso personal ha llevado a su aún esposo a superar esa practica altamente adictiva y que es conocida como ludopatia. Los expertos han hablado abiertamente sobre las consecuencias negativas como graves problemas financieros, familiares y de salud mental.

Según Rosie, en pareja lograron dejar atrás aquella etapa y reconstruir su relación.

En tanto, ninguno de los dos han emitido declaraciones oficiales respecto a los rumores recientes.

NO TE VAYAS SIN LEER: Rosie Rivera reacciona a liberación del ex de Jenni que abusó de ella, Chiquis y Jacqie

¿Quién es Rosie Rivera?

La hermana menor de Los Rivera ha desarrollado una carrera como empresaria, autora y figura televisiva. Además dirigió empresas vinculadas al legado de Jenni. También ha participado en distintos programas de entretenimiento y publicado un libro autobiográfico en el que abordó episodios complicados de su vida.

Rosie Rivera divorcio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mario moreno del moral cantinflasgelman.jpg
Famosos
Diarios de Cantinflas: ¿Quién es Robert Littman y qué hizo para quedarse con las obras de arte de Cantinflas?
Mayo 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
chingu amiga boda.jpg
Famosos
Esto costará la boda de Chingu Amiga y su novio Rodrigo: “Escogimos lo más barato”
Mayo 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
omar chaparro (1).jpg
Famosos
Confunden otra vez a Omar Chaparro; ahora dicen que salía en “Rebelde”
Mayo 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
angela aguilar (3).jpg
Famosos
¿Quién es la dueña de las 10 marcas de Ángela Aguilar y qué puede comercializar con ellas?
Mayo 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
maradonio la familia pluche.jpg
Famosos
La misteriosa desaparición de Maradonio, el niño que recita el poema a la madre en “La familia P.Luche”
¿Quién es el verdadero Maradonio y cómo luce actualmente?
Mayo 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
BeFunky-design.jpg
Famosos
Al interior de la recámara que Nodal preparó a su hija; le regalará un libro donde el héroe es un Forajido
El cantante mostró el lugar en sus redes sociales
Mayo 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
famosas-mamas-2026.jpg
Famosos
Día de las madres: 7 mamás famosas nos comparten los retos y satisfacciones de la maternidad en solitario
Mujeres fuertes y valientes, con un profundo amor por sus hijos...
Mayo 10, 2026
 · 
Edson Vázquez
peleas-famosos---.jpg
Opinión
¿Por qué amamos las peleas de box entre famosos? Maryfer Centeno lo explica
Va más allá del entretenimiento y las razones te sorprenderán.
Mayo 10, 2026
 · 
Maryfer Centeno