Nodal compara BATALLA LEGAL contra su padre con la de Elvis Presley y su manager: “la sangre te puede fallar”

“La propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”.

El pasado 22 de abril de 2026, el cantante Christian Nodal intentó registrar el nombre artístico de ‘El Forajido’ ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, una maniobra que dejó al descubierto que ya no es dueño de su nombre: “Christian Nodal”. Y es que su padre, Jaime González, se adelantó renovando la propiedad hasta 2036.

Los problemas originados por el reclamo fueron revelados por el propio Nodal en un concierto: “Yo hace rato les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre va a ser de ustedes”, expresó.

El nombre “Christian Nodal” es propiedad del padre del intérprete de ‘No te contaron mal’, lo que le otorga autoridad sobre el uso comercial en giras, campañas publicitarias y productos derivados.

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Sin la autorización del señor Jaime González, el sonorense no puede operar de forma autónoma bajo la identidad con la que construyó su carrera. Por ello, el registro de ‘El Forajido’ ante el IMPI sugiere que busca crear una nueva plataforma artística fuera del alcance de la empresa familiar.

La ruptura familiar quedó expuesta ante su público: “Todo puede salir mal en un evento, pero lo único que es real es esto, la energía y vernos frente a frente y disfrutar cada función”, dijo el artista desde el escenario antes de abundar sobre el conflicto.

“La propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”, expresó con desánimo.

En tanto, el pasado fin de semana, Nodal publicó en sus historias de redes sociales que disfrutaba de la película ‘Elvis’, de 2022. El filme narra la carrera de ‘El Rey del Rock and Roll’.

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La elección de Christian no pareció casual, pues la cinta retrata cómo el coronel Tom Parker ejerció un control total sobre la image, los contratos y los movimientos del artista durante dos décadas, limitando su independencia hasta el fin de sus días.

La publicación del esposo de Ángela Aguilar fue tomada por sus seguidores como una comparación directa entre lo que vive Christian y lo que le ocurrió al fallecido Elvis Presley.