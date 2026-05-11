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Maluma y su esposa anuncian que esperan a su SEGUNDO HIJO, posiblemente un niño

Junto a su esposa Susana, el colombiano espera posiblemente a un bebé varón.

Mayo 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El cantante Maluma dio la noticia de que será papá de nuevo.

Getty Images/Instagram

En pleno 10 de mayo, el cantante colombiano Maluma, dio a conocer que será padre por segunda ocasión. Fue a través de su cuenta de Instagram que el intérprete de ‘Hawái’ compartió una imagen en la que aparece acompañado de su hija Paris, mientras ambos besan el vientre de su pareja, Susana Gómez.

El cantante no escribió más detalles en su publicación, solamente agrego un corazón azul, guiño que deja en el aire la posible llegada de un niño a la familia.

La noticia provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y compañeros de Maluma en la música le enviaron mensajes de felicitación a la pareja.

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Entre los comentarios destacó el de J Balvin, quien respondió a la tierna foto con varios emojis de corazón, sumándoselas a las muestras de cariño que suma el colombiano.

Fue en marzo de 2024 cuando nació Paris en la Clínica del Rosario en Medellín. Desde entonces la vida del artista se ha centrado en sus cuidados y en poder disfrutar de tiempo de calidad en familia.

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Susana y Maluma

La historia de amor entre la pareja comenzó con una larga amistad y no fue sino hasta 2020 cuando formalizaron su relación, esto tras el divorcio de ella. Desde el primer momento, Susana se ha mantenido lejos del foco mediático, acudiendo en pocas ocasiones a eventos y preservando el silencio para velar por su intimidad.

Pese a que nunca ha habido una confirmación oficial tradicional de la relacion, Maluma bromeó recientemente con que ya habría pasado por el altar, despejando cualquier tipo de duda sobre la solidez de su unión.

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“Yo ya estoy casado”, aseguró de forma tajante al cumplir 32 años hace apenas unas semanas. Ahora, sólo deben esperar a dar la bienvenida a su nuevo bebé para poner el broche de oro a una historia que parece casi inquebrantable.

Maluma embarazo segundo bebé
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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