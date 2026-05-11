Faisy impacta al declarar: “no sé quien sería yo SI DEJARA DE TOMAR” y explica sus motivos para seguir bebiendo

“Yo no dejo de tomar por ustedes, más que por mí por ustedes”.

Faisy dejó sorprendidos a sus seguidores al hablar de su consumo de alcohol y las razones por las que está lejos de abandonar dicha práctica. Fue en el programa de YouTube que conduce junto al ‘Borrego’ Nava, Jean Duverger, Silvana Rebolledo y Gustavo Mendoza, ‘De todo y para todos’, donde hizo tremendas declaraciones.

Las primeras palabras del tema la expresó Duverger al manifestar que siempre que se ha propuesto dejar de beber termina abandonando la idea por las circunstancias que se le van presentando en su día día.

Jean, incluso dijo que toma alcohol mucho, aunque aclaró que lo hace más en cantidad de días que en número de tragos. Advirtió también que no es algo de lo que se sienta orgulloso, pero que es honesto al confesar que es una de las actividades que no deja de hacer.

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Por su parte, Faisy intervino y sentenció: “Te voy a decir mi antidoping para dejar de tomar también y tiene que ver con el universo y el engaño, porque creo que tanto mis mejores amigos, mi equipo de trabajo e incluso mi hija y mi esposa aceptaron convivir con un Faisy que toma. Yo no sé quien sería yo si dejara de tomar, en serio pero que no sería el Faisy al que ustedes les cae bien”.

En tono de broma añadió: “Yo no dejo de tomar por ustedes, más que por mí por ustedes”.

Y como un ejemplo de cómo cambia la convivencia con una persona que abandono su gusto por el alcohol pues de ejemplo a Juan Carlos Nava.

“Es como ‘El Borrego’, lleva un año sin tomar y no es ‘El Borrego’ del que yo me enamoré, es un gü*y al que ya estoy a punto de dejarle de hablar porque está de gü*va”, dijo. Al tiempo, el propio Nava le cuestionó si es verdad que cambió tanto al dejar de ingerir bebidas alcohólicas.

A lo que Faisy le explicó que si bien “no (está) de gü*va, pero no eres el mismo ‘Borrego’ que nos vendiste cuando inicio la amistad”.

Finalmente, el presentador de ‘Me Caigo de Risa’, quiso destacar que es un hombre muy disciplinado a la hora de buscar cumplir con sus metas.

“El año pasado cumplí con hacer ejercicio todo el año. Dejé de fumar, llevo 10 años sin fumar. Estoy leyendo por lo menos un libro al mes, si me lo propuse lo hago. Clases de guitarra, o sea, de verdad, todo lo que me propongo lo cumplo, el único que me cuesta es el alcohol porque no siento que me haga daño… me he hecho estudios del hígado y del riñón y no tengo problema”, dijo.

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En tanto, sus compañeros siguieron la charla y enfatizaron en que el alcohol siempre hace daño en todas las personas y que no es una invitación a hacerlo, pero admitieron que es de las prácticas que no prefieren dejar de realizar.