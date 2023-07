Eduardo España, de ‘Vecinos’, reconoce que lo discriminaron ¡por su físico!

Actualmente, el actor Eduardo España goza de una gran popularidad gracias a su trabajo en la serie “Vecinos”, en donde su personaje de “Germán” , un portero de edificio holgazán y enamoradizo, ha sacado miles de carcajadas a lo largo de las 14 temporadas que ha tenido este longevo programa cómico.

Sin embargo Eduardo España, también ampliamente reconocido por su personaje de “Márgara Francisca”, reconoció durante una entrevista que alcanzar el éxito y reconocimiento del que ahora goza no fue fácil para él, pues su apariencia física fue un obstáculo cuando intentaba abrirse paso en la televisión hace unos años.

EDUARDO ESPAÑA RELATA DIFÍCIL COMIENZO EN LA ACTUACIÓN

Durante una entrevista que concedió al programa “Venga la Alegría Fin de Semana”, el reconocido actor de origen jalisciense aceptó que, cuando comenzó a tocar puertas para trabajar en el mundo de la televisión, se topó con un obstáculo que, en la actualidad, se ha tratado de vencer: su aspecto físico. Eduardo España declaró que algunos de los comentarios que recibió sí le afectaron su autoestima.

“La primera noche que llegué fue muy fuerte porque me topé con alguien que me dijo: ‘Pues la verdad no creo, tu tipo no vende. No creo; si tenías trabajo allá, te hubieras quedado en Guadalajara’ ”, recordó Eduardo España, quien si bien no tenía facciones atractivas, sí mucho talento, lo que acabó por beneficiarle.

Pero el físico no fue el único obstáculo para Eduardo España, pues de acuerdo con el actor , el hecho de que se hubiera decidido por el género de la comedia también ocasionó que lo rechazaran de importantes proyectos, pues consideraban que no podría interpretar papeles más “serios”.

Sin embargo, a pesar de los estigmas, Lalo España logró ganarse un lugar gracias a lo impecable de su trabajo y a su profesionalismo, que ahora miles de personas saben apreciar a lo largo de México y el mundo.