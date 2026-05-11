Iker, ‘el niño millonario’, NO SUPERA la muerte de su madre y le escribe dos cartas hasta el cielo

“Es el Día de las madres y le hice dos cartas a mi mamá del cielo”.

En 2022, un menor originario de Monterrey alcanzó la fama gracias a su carisma y espontaneidad en entrevistas virales de TikTok. El sobrenombre de ‘El Niño Millonario’ surgió cuando respondió “millonario” al preguntarle sobre su estado civil. Esto lo llevó a colaborar con artistas y a protagonizar el video ‘Mañana será bonito’ de la colombiana Karol G.

Ahora, a sus 11 años, resurgió y hasta las lágrimas habló sobre el Día de las Madres. El menor enfrentó hace apenas unos meses la muerte de su mamá.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el pequeño dedicó unas palabras a su mamá, quien perdió la vida en octubre pasado; revelando lo que no le pudo decir antes de su partida.

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En un video, Iker explicó que le escribió dos cartas a su mamá, la señora Miriam Guadalupe Arizpe.

“Es el Día de las madres y le hice dos cartas a mi mamá del cielo. Mamá te quiero decir algo que nunca te dije eres una mamá súper bonita, aunque me regañabas, pero en mi mente y en mi corazón siempre vivirás presente”, leyó.

Al tiempo, Iker destacó que este es el primer Día de las Madres que celebra sin su mamá y que será diferente porque no podrá abrazarla.

“Hoy Día de las mamás será un día diferente porque no estarás para abrazarte y para darte una rosa”, indicó.

En el pie de texto del clip, Iker escribió también: “Se llegó uno de los días que duelen un poco más, sé que muchos de ustedes tienen este sentimiento, sólo quiero decirles que todo pasa, y que allá están nuestras reinas en un mejor lugar. SI TU ERES MAMÁ TE MANDO UN ABRAZO. NUNCA olviden que ante cualquier circunstancia MAÑANA SERÁ BONITO”.

Finalmente, y tras revelar las palabras que le dedicó a su mamá, Iker, ‘el niño millonario’ hizo una devastadora petición a sus seguidores.

“Si tienen a su mamá, pues abrácenla, quiéranla, porque un día de estos no vive para toda la vida. Le mando esto a mi mamá del cielo y también a mi abuela, porque le decía mamá”, sentenció.

La señora Miriam Guadalupe murió el 24 de octubre de 2025; días antes de enfrentar su fallecimiento, el pequeño celebró su cumpleaños número 9.