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Iker, ‘el niño millonario’, NO SUPERA la muerte de su madre y le escribe dos cartas hasta el cielo

El menor de Monterrey que se hizo famoso y hasta fue invitado por Karol G a salir en uno de sus videos, expresó lo que no pudo decirle en vida a su mamá.

Mayo 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Iker, ‘el niño millonario’, hizo una devastadora petición a sus seguidores.

Instagram

“Es el Día de las madres y le hice dos cartas a mi mamá del cielo”.

En 2022, un menor originario de Monterrey alcanzó la fama gracias a su carisma y espontaneidad en entrevistas virales de TikTok. El sobrenombre de ‘El Niño Millonario’ surgió cuando respondió “millonario” al preguntarle sobre su estado civil. Esto lo llevó a colaborar con artistas y a protagonizar el video ‘Mañana será bonito’ de la colombiana Karol G.

Ahora, a sus 11 años, resurgió y hasta las lágrimas habló sobre el Día de las Madres. El menor enfrentó hace apenas unos meses la muerte de su mamá.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el pequeño dedicó unas palabras a su mamá, quien perdió la vida en octubre pasado; revelando lo que no le pudo decir antes de su partida.

TE RECOMENDAMOS: Iker, el niño millonario, está de luto: Confirman muerte de su mamá

En un video, Iker explicó que le escribió dos cartas a su mamá, la señora Miriam Guadalupe Arizpe.

“Es el Día de las madres y le hice dos cartas a mi mamá del cielo. Mamá te quiero decir algo que nunca te dije eres una mamá súper bonita, aunque me regañabas, pero en mi mente y en mi corazón siempre vivirás presente”, leyó.

Al tiempo, Iker destacó que este es el primer Día de las Madres que celebra sin su mamá y que será diferente porque no podrá abrazarla.

“Hoy Día de las mamás será un día diferente porque no estarás para abrazarte y para darte una rosa”, indicó.
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En el pie de texto del clip, Iker escribió también: “Se llegó uno de los días que duelen un poco más, sé que muchos de ustedes tienen este sentimiento, sólo quiero decirles que todo pasa, y que allá están nuestras reinas en un mejor lugar. SI TU ERES MAMÁ TE MANDO UN ABRAZO. NUNCA olviden que ante cualquier circunstancia MAÑANA SERÁ BONITO”.

Finalmente, y tras revelar las palabras que le dedicó a su mamá, Iker, ‘el niño millonario’ hizo una devastadora petición a sus seguidores.

“Si tienen a su mamá, pues abrácenla, quiéranla, porque un día de estos no vive para toda la vida. Le mando esto a mi mamá del cielo y también a mi abuela, porque le decía mamá”, sentenció.

La señora Miriam Guadalupe murió el 24 de octubre de 2025; días antes de enfrentar su fallecimiento, el pequeño celebró su cumpleaños número 9.

Iker el niño millonario muerto día de las madres
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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