Lalo España truena con su misterioso novio tras la muerte de su pareja anterior: “es fuerte vivir el duelo”

El actor de ‘Vecinos’ terminó su noviazgo tras la partida de Ranferi Aguilar, quien perdió la vida a los 28 años en 2012.

Diciembre 09, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Eduardo España terminó su noviazgo a más de dos años de relación.

“De verdad amé muchísimo a mi pareja y le agradezco enormemente lo estupenda persona que es”.

Apenas hace una semana, Eduardo España, el popular ‘Germán’ en la serie de ‘Vecinos’ fue desenmascarado en el programa ‘¿Quién es la máscara?’, tras dar vida a ’Ñero Samurái’.

Bromista, España, dejó completamente sorprendidos a los jueces de la emisión, quieres creyeron que detrás del guerrero dragón estaba Jorge Poza, Ernesto Laguardia, Sergio Goyri, Jorge Salinas o Alejandro Speizer.

“No sé por qué, ahora sí que como Timbiriche: ‘me compararon con todos, menos conmigo’”, dijo Lalo.

Lalo admitió que se sentía nervioso cada vez que empezaban a desentrañar alguna de sus pistas más complicadas, y salió de su personaje contento por su participación, sin embargo, en su vida laboral vive un momento agridulce.

A través de sus redes sociales dio a conocer que después de poco más de dos años de relación sentimental terminó con su pareja. “Hoy cerramos un ciclo… con un ser maravilloso al que le agradezco enormemente por todo lo vivido, disfrutado, compartido y aprendido caminando juntos entre vivencias de muchos colores”, expresó el actor.

Y siguió en su publicación indicando que “es fuerte enfrentar estos procesos de duelo; efectivamente todo pasa, pero eso que pasa debemos habitarlo, sentirlo, procesarlo y agradecer las lecciones de vida para seguir adelante en nuestro transitar ante las inevitables caídas y levantadas; el corazón se entristece después de una despedida cuando hubo tantos pasajes hermosos, sumamente gratos y entrañables.

Sin revelar la identidad de su novio, Eduardo, se sinceró y declaró que “de verdad amé muchísimo a mi pareja y le agradezco enormemente lo estupenda persona que es, un ser lleno de luz, amoroso, agradable, sociable, carismático, súper trabajador, bueno, noble, guapo, simpático”.

Además, manifestó que esta relación se dio después de 12 años soltero tras la muerte de su expareja, Ranferi Aguilar, quien perdió la vida a los 28 años en 2012.

¿Por qué terminaron Eduardo España y su novio?

El histrión mencionó que su truene ocurrió por que las experiencias van cambiando y el panorama se modifica. Destacó que comenzaron a sentir algo distinto, y que tuvo bien “no fingir por miedo a estar solos, por temor de lastimar a alguien”, y que “cerrar de manera amorosa, civilizada, armónica” fue lo mejor.

España tuvo solamente palabras de amor para su ahora ex y le agradeció por haberlo llevado de la mano para confiar, fluir y atreverse a arriesgar y abrir el corazón.

“Hay veces en que el paso del tiempo, las circunstancias, las diferencias entre momentos, necesidades, búsquedas y muchos factores transforman poco a poco la manera en que fluimos con otra persona”, destacó.

Finalmente, España le dedicó un emotivo mensaje a su misterioso exnovio.

“Gracias de todo corazón, quedo en paz contigo y eso me deja tranquilo. Sabes que cuentas conmigo, eres un tipazo y mereces grandes bendiciones. Lo mejor para ti y tu familia. Las puertas de mi cariño y amistad están abiertas de aquí para allá y me resulta como un bálsamo sentir que de ti hacia mí también. Te abrazo con mucho cariño. ¡Gracias y mis mejores deseos para ti, para mí, para los dos! Estamos vivos, lo demás es extra. Abraza y honra tu vida, que yo también así lo haré”, concluyó.

Eduardo España
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
