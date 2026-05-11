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Pati Chapoy acusa a Alex Bisogno de cometer una “enorme agresión” en su contra

La conductora de “Ventaneando” dio detalles del presunto saqueó de la casa de Daniel Bisogno: Alex se llevó hasta la cafetera

Mayo 11, 2026 • 
Alejandro Flores
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Pati Chapoy contra Alex Bisogno

Instagram

El diferendo entre Pati Chapoy y Alex Bisogno sigue.

La conductora titular de Ventaneando no ha cambiado su opinión respecto a lo que sucedió después de la muerte del hermano de Alex, Daniel Bisogno.
“Alex no se ha portado bien. No se ha portado bien de muchas maneras”, dijo Pati en una entrevista con el canal de Matilde Obregón en Youtube.
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Chapoy detalló como no lo había hecho su acusación respecto al saqueo que presuntamente realizó Alex en la casa de Daniel.

“Él tenía las llaves de la casa de Daniel. Él se llevó el arte, se llevó la cava ¡se llevó hasta la cafetera! Y ya ni te digo de la ropa y los enseres domésticos”.

Alex Bisogno siempre ha negado la acusación de Pati a pesar de que también la ahora viuda de Daniel, Cristina Riva Palacio, respalda el dicho de la conductora de “Ventaneando”.
Bisogno incluso ha amagado con una demanda contra Pati, quien, no obstante, se mantiene en su dicho.

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La “agresión” de Alex, según Pati Chapoy

Además, asegura que el pleito llegó a niveles preocupantes cuando Alex se refirió a la muerte de su madre, ya que insinuó que un comentario de Pati desencadenó el de María Araceli.

“Fue muy desagradable que él se atreviera a decir que yo había matado a su mamá. No es un tema menor, es una agresión enorme y por eso le puse un alto”.

Chapoy asegura que el problema con Alex comenzó cuando él creyó que “se iba a quedar con el legado de su hermano”.

“Pero Alex no tiene la simpatía, ni el carisma ni el sarcasmo de Daniel, que fue único”.

La periodista de espectáculos opina que detrás de este problema está la creencia de Alex de que ella provocó su despido.

“Él piensa que yo le he cerrado puertas, que yo lo corrí. Le quiero recordar que quien lo corrió fue el director de la empresa Adrián Ortega. ¿Por qué? No sé; no tengo la menor idea; ahí no tengo nada que ver”.

Pati Chapoy Alex Bisogno
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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