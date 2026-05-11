Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Filtran carta que el esposo de Ginny Hoffman le mandó a Héctor Parra: “VOY A PELEAR”

La pareja de la actriz no dudó en mandarle un duro reclamo y amenaza al padre de Alexa.

Mayo 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Esposo-Ginny-Hoffman.jpg

Alberto Ocampo le envió una carta al esposo de Ginny Hoffman buscando defenderla y también a Alexa.

Instagram

Un “papá irresponsable con sus propios hijos”.

En medio de la sentencia que cumple Héctor Parra, señalado por corrupción de menores y abuso en agravio de su hija, Alexa, se filtró una carta que le habría enviado el esposo de Ginny Hoffman.

Y es que, luego de que saliera a la luz un canal de YouTube con presuntas pruebas contra el actor, esto “para hacer ruido” y que le nieguen el amparo que busca, ahora se da a conocer una carta que le envió Alberto Ocampo.

Fue en una emisión del programa ‘En Shock’ donde se habló explícitamente del documento que emitió la pareja de Hoffman en el pasado y enfatizando en que Parra no le daba suficiente pensión para su hija Alexa.

TE RECOMENDAMOS: Abren canal de videos con “pruebas” contra Héctor Parra “para hacer ruido” y que LE NIEGUEN AMPARO

De acuerdo a Jorge Carbajal, el actor se justificó diciendo que no tenía trabajo y Ocampo le reviró que él sí actuaba como “un padre” para la hija de Ginny.

“Cuando Alexa era una adolescente, ‘El Betote’ le mandó una carta a Héctor, diciéndole, entre otras cosas, que él se había encargado de cubrir colegiatura, comida, medicina de Alexa. Que él no tenía problema en pagar todo porque la quería como una hija, pero que ya le tocaba pagar”, expresó Carbajal.

Y agregó: “Le puso: ‘A partir de hoy te autorizo a que pagues la colegiatura de la niña, que pagues esto, que pagues lo otro o de lo contrario, voy a pelear la custodia de la niña’. Así la cartota, regañando a Héctor. Suena padre, pero se le olvidó el pequeño detalle, hubieras hecho lo mismo con tus hijos”.

Al tiempo, el comunicador sostuvo que Alberto Ocampo presuntamente era un “papá irresponsable con sus propios hijos”, y que su exesposa lo habría dejado después de descubrir que le estaba siendo infiel con una menor de edad.

“¿No te acuerdas de todo lo que pasó allá en Puebla? Todo lo que se quejó la exmujer de ‘El Betote’. Si tenemos colota que nos pisen, mejor quedarnos callados. Supuestamente la mujer lo encontró con una muchachita menor de edad, por lo que terminaron en divorcio”, dijo Carbajal.

Además, mencionó que, supuestamente, el esposo de la actriz no atiende tampoco a su mamá, quien estaría enferma, y aunque no especificó el padecimiento que la aqueja, presuntamente ni Alberto, Ginny o Alexa la visitan.

¿Cómo va el caso de Alexa Hoffman contra su padre, Héctor Parra?
Ryan-Ginny-Hoffman.jpg
Famosos
Ryan Hoffman sale a defender a su hermana Ginny y termina refiriéndose a Alexa como “hija violad*”
El influencer dio la cara ante las críticas que recibió su hermana por admitir que cometió un error antes de denunciar legalmente a su expareja por presunto abuso.
Febrero 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Caso Héctor Parra: Ginny Hoffman y su hija, Alexa, fueron citadas por delito de omisión
Noviembre 09, 2023
Sobrina de Ginny Hoffman: ‘Mi familia hace lo que quiere porque tienen los recursos y el poder’
Mayo 29, 2023
Famosos
Ginny Hoffman admite por primera vez que cometió “UN ERROR FATAL” en el proceso contra Héctor Parra
Enero 06, 2026
Famosos
Ginny Hoffman se dice “FELIZ” de que Héctor Parra siga en la cárcel y le hace insólita petición a Daniela
Marzo 27, 2026

“Otra recordadita a ‘don Betote’; ve a ver a tu mamá, no seas gacho. Ya hasta tuvieron que cambiar a la enfermera y tú ni tus luces”, resaltó.

NO TE VAYAS SIN LEER:

Daniela reacciona a la carta

En un reciente encuentro con la prensa, la hija mayor de Héctor, Daniela, confirmó que el esposo de Hoffman le envió una misiva a su padre en su momento. No obstante, aseveró que no recuerda bien su contenido, pues la recibió hace varios años.

“La verdad que ni me acuerdo. Creo que es algo que podrán ver en el documental, bien explicado. Esa carta fue hace años, cuando mi hermana todavía hablaba con él (mi papá)”, indicó.

Finalmente, habló de que a la par de su labor para que su padre obtenga libertad, trabaja en el lanzamiento de un documental en el que, “se contará toda la verdad”.

Héctor Parra Ginny Hoffman Alexa Hoffman
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Rosie-Rivera.jpg
Famosos
Hermana de Jenni Rivera SE DIVORCIA tras 15 años de matrimonio: revelan la preocupante causa
Mayo 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maluma.jpg
Famosos
Maluma y su esposa anuncian que esperan a su SEGUNDO HIJO, posiblemente un niño
Mayo 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
pati chapoy (2).jpg
Famosos
Pati Chapoy acusa a Alex Bisogno de cometer una “enorme agresión” en su contra
Mayo 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
final la mansion vip.jpg
Famosos
La ganadora de La Mansión VIP se arrodilla ante su cheque de 2 mdp; anuncian fecha de la temporada 2
Mayo 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
Papa-Vicente.jpg
Viral
Caso ‘Vicentito’: Investigan al papá por VI0LENCIA FAMILIAR y descubren que arrastra varios delitos
Y la madre del menor de 3 años, que murió al interior de un auto en Mexicali, podría pasar hasta 15 años en la cárcel.
Mayo 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
finaljuego-voces.jpg
Famosos
¿Quiénes ganaron “Juego de Voces: Hermanos y rivales”?
Los equipos llegaron empatados al duelo final
Mayo 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario moreno del moral cantinflasgelman.jpg
Famosos
Diarios de Cantinflas: ¿Quién es Robert Littman y qué hizo para quedarse con las obras de arte de Cantinflas?
El nieto de Cantinflas narra la terrible historia detrás de la colección Gelman
Mayo 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
chingu amiga boda.jpg
Famosos
Esto costará la boda de Chingu Amiga y su novio Rodrigo: “Escogimos lo más barato”
La influencer y su prometido hicieron cuentas para calcular cuánto dinero necesitan para cumplir su sueño
Mayo 10, 2026
 · 
Alejandro Flores