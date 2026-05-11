Filtran carta que el esposo de Ginny Hoffman le mandó a Héctor Parra: “VOY A PELEAR”

Un “papá irresponsable con sus propios hijos”.

En medio de la sentencia que cumple Héctor Parra, señalado por corrupción de menores y abuso en agravio de su hija, Alexa, se filtró una carta que le habría enviado el esposo de Ginny Hoffman.

Y es que, luego de que saliera a la luz un canal de YouTube con presuntas pruebas contra el actor, esto “para hacer ruido” y que le nieguen el amparo que busca, ahora se da a conocer una carta que le envió Alberto Ocampo.

Fue en una emisión del programa ‘En Shock’ donde se habló explícitamente del documento que emitió la pareja de Hoffman en el pasado y enfatizando en que Parra no le daba suficiente pensión para su hija Alexa.

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De acuerdo a Jorge Carbajal, el actor se justificó diciendo que no tenía trabajo y Ocampo le reviró que él sí actuaba como “un padre” para la hija de Ginny.

“Cuando Alexa era una adolescente, ‘El Betote’ le mandó una carta a Héctor, diciéndole, entre otras cosas, que él se había encargado de cubrir colegiatura, comida, medicina de Alexa. Que él no tenía problema en pagar todo porque la quería como una hija, pero que ya le tocaba pagar”, expresó Carbajal.

Y agregó: “Le puso: ‘A partir de hoy te autorizo a que pagues la colegiatura de la niña, que pagues esto, que pagues lo otro o de lo contrario, voy a pelear la custodia de la niña’. Así la cartota, regañando a Héctor. Suena padre, pero se le olvidó el pequeño detalle, hubieras hecho lo mismo con tus hijos”.

Al tiempo, el comunicador sostuvo que Alberto Ocampo presuntamente era un “papá irresponsable con sus propios hijos”, y que su exesposa lo habría dejado después de descubrir que le estaba siendo infiel con una menor de edad.

“¿No te acuerdas de todo lo que pasó allá en Puebla? Todo lo que se quejó la exmujer de ‘El Betote’. Si tenemos colota que nos pisen, mejor quedarnos callados. Supuestamente la mujer lo encontró con una muchachita menor de edad, por lo que terminaron en divorcio”, dijo Carbajal.

Además, mencionó que, supuestamente, el esposo de la actriz no atiende tampoco a su mamá, quien estaría enferma, y aunque no especificó el padecimiento que la aqueja, presuntamente ni Alberto, Ginny o Alexa la visitan.

“Otra recordadita a ‘don Betote’; ve a ver a tu mamá, no seas gacho. Ya hasta tuvieron que cambiar a la enfermera y tú ni tus luces”, resaltó.

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Daniela reacciona a la carta

En un reciente encuentro con la prensa, la hija mayor de Héctor, Daniela, confirmó que el esposo de Hoffman le envió una misiva a su padre en su momento. No obstante, aseveró que no recuerda bien su contenido, pues la recibió hace varios años.

“La verdad que ni me acuerdo. Creo que es algo que podrán ver en el documental, bien explicado. Esa carta fue hace años, cuando mi hermana todavía hablaba con él (mi papá)”, indicó.

Finalmente, habló de que a la par de su labor para que su padre obtenga libertad, trabaja en el lanzamiento de un documental en el que, “se contará toda la verdad”.