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La ganadora de La Mansión VIP se arrodilla ante su cheque de 2 mdp; anuncian fecha de la temporada 2

La transmisión de la final fue vista por 4 millones de personas en YouTube

Mayo 10, 2026 • 
Alejandro Flores
final la mansion vip.jpg

Sol León, Katy Cardona y Maza Clan fueron los tres primeros lugares

Captura La Mansión VIP

El top tres de La Mansión VIP fueron Katy Cardona, Maza Clan y Sol Leon.

Luego de casi dos meses de encierro, escándalos, infidelidades y fiestas, los integrantes del reality show creado por HotSpanish se reunieron para una última gala en la que se conoció al ganador de los 2 millones de pesos.
El ganador de este formato, a diferencia de otros realities no estuvo determinado por el número de votos del público, sino por sus aportaciones en el súper chat, la herramienta de Youtube que permite mandar mensajes pagados.
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¿Cuántas personas vieron la final de La Mansión VIP?

La Mansión VIP, hay que recordar, fue un producto que se trasmitió solamente por YouTube y la final fue vista al principio por 2 millones de personas pero al momento en que se presentó a los tres primeros lugares el contador llegó a los 4 millones.
HotSpanish entonces anunció que el tercer lugar era Katy Cardona, colombiana que llegó a La Mansión VIP sin ser muy conocida por el público mexicano.

“La gente de nuestro país te ha adoptado”, le dijo HotSpanish.

Llegó entonces el anunció de la ganadora: Sol León.

La influencer y empresaria se mostró profundamente conmovida porque, dijo, su triunfo coincidió con el cumpleaños de su hija.
Sol León fue felicitada por el resto de los habitantes y cuando la producción entró con la impresión gigante del cheque de 2 millones de pesos de premio, la influencer se arrodilló y besó el piso de La Mansión VIP.

final la mansion vip (1).jpg

El momento del triunfo

Captura La Mansión VIP

HotSpanish anunció, antes de despedir la transmisión, que la segunda temporada de La Mansión VIP será este mismo año:

“En agosto o septiembre estaremos haciendo la temporada dos así que prepárense”.

La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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