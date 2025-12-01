Los 3 personajes que Lalo España rechazó en "¿Quién es la Máscara?": “No es algo que no pueda decir”

Lalo España ha sido la mayor sorpresa de ¿Quién es la Máscara? en esta temporada 2025.

Su personaje de Samurái desconcertó a todos los investigadores, que hicieron apuestas disparatadas y absolutamente alejadas de su identidad.

Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Ana Brenda Contreras y Anahí apostaron por suponer que Samurái era un galán de telenovelas, alto y fornido.

Al revelar su identidad, Lalo España se mostró complacido de que lo hubieran confundido con semejantes actores ya que le demostró que había hecho un buen trabajo.

El comediante, actor durante 20 años del programa “Vecinos” en el papel del conserje Germán, narró que el mayor aprendizaje que tuvo durante su participación fue el del canto.

“Tuve un coach que me enseñó una dinámica que me ayudó muchísimo porque en los primeros ensayos yo tenía un miedo terrible a cantar, tanto que quise renunciar”.

Los aprendizajes de Lalo España en ¿Quién es la Máscara?

Lo que aprendió Lalo España es que a veces también hay que hacer trabajo espiritual y mental, y no sólo artístico para sacar adelante un personaje. Su coach le enseñó a comunicarse con Samurái: cerrar los ojos, decirle “estoy aquí por mi voluntad para cantar juntos”.

Y partir de entonces todo fue cantar y engañar a los investigadores.

Lalo España en sus primeras declaraciones después de perder la Máscara, también reveló cuáles fueron los personajes que le ofrecieron antes de Samurái.

“No es algo que no pueda decir”, dijo España durante una entrevista en vivo en el canal de Youtube de ¿Quién es la Máscara?, al mismo tiempo que le pedía a su asistente que buscaba en su teléfono las fotos de los personajes descartados.

El primero que le ofrecieron es el de un basquetbolista cuyo cuerpo estaba hecho de puros balones, no solo de basquetbol sino de futbol también.

Este fue el primer personaje rechazado Captura Youtube

El segundo que le ofrecieron fue el de una especie de mezcla entre Tío Cosa y Zuly, de Monsters Inc, pero con el pelo naranja.

El segundo rechazado por España Captura Youtube

El tercero que le ofrecieron es el de Samurái , que fue con el que se quedó.

, que fue con el que se quedó. Y finalmente también le ofrecieron a Monsqueeze, que quedaría luego en manos de Jesús Ochoa.

El tercer personaje que no quiso Captura Youtube

“De hecho, mucha gente me decía que yo era “Monsqueeze”, y en el mismo programa hubo algún momento en que a Monsqueeze le dijeron que era Lalo España”

Lalo España se mostró, además, contento de que llegó hasta el programa 8, a un pasito de la semifinal.