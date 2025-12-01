Suscríbete
Famosos

Los 3 personajes que Lalo España rechazó en "¿Quién es la Máscara?": “No es algo que no pueda decir”

El comediante fue elinminado este 30 de noviembre junto con su personaje de Samurái

Diciembre 01, 2025
lalo España.jpg

Lalo España contó secretos detrás de ¿Quién es la Máscara?

Captura Youtube

Lalo España ha sido la mayor sorpresa de ¿Quién es la Máscara? en esta temporada 2025.

Su personaje de Samurái desconcertó a todos los investigadores, que hicieron apuestas disparatadas y absolutamente alejadas de su identidad.
Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Ana Brenda Contreras y Anahí apostaron por suponer que Samurái era un galán de telenovelas, alto y fornido.
Al revelar su identidad, Lalo España se mostró complacido de que lo hubieran confundido con semejantes actores ya que le demostró que había hecho un buen trabajo.
El comediante, actor durante 20 años del programa “Vecinos” en el papel del conserje Germán, narró que el mayor aprendizaje que tuvo durante su participación fue el del canto.

“Tuve un coach que me enseñó una dinámica que me ayudó muchísimo porque en los primeros ensayos yo tenía un miedo terrible a cantar, tanto que quise renunciar”.

Los aprendizajes de Lalo España en ¿Quién es la Máscara?

Lo que aprendió Lalo España es que a veces también hay que hacer trabajo espiritual y mental, y no sólo artístico para sacar adelante un personaje. Su coach le enseñó a comunicarse con Samurái: cerrar los ojos, decirle “estoy aquí por mi voluntad para cantar juntos”.

Y partir de entonces todo fue cantar y engañar a los investigadores.
Lalo España en sus primeras declaraciones después de perder la Máscara, también reveló cuáles fueron los personajes que le ofrecieron antes de Samurái.

“No es algo que no pueda decir”, dijo España durante una entrevista en vivo en el canal de Youtube de ¿Quién es la Máscara?, al mismo tiempo que le pedía a su asistente que buscaba en su teléfono las fotos de los personajes descartados.

  • El primero que le ofrecieron es el de un basquetbolista cuyo cuerpo estaba hecho de puros balones, no solo de basquetbol sino de futbol también.
laloespañaquineeslamascara6.png

Este fue el primer personaje rechazado

Captura Youtube

  • El segundo que le ofrecieron fue el de una especie de mezcla entre Tío Cosa y Zuly, de Monsters Inc, pero con el pelo naranja.
Screenshot 2025-12-01 002318.png

El segundo rechazado por España

Captura Youtube

  • El tercero que le ofrecieron es el de Samurái, que fue con el que se quedó.
  • Y finalmente también le ofrecieron a Monsqueeze, que quedaría luego en manos de Jesús Ochoa.
laloespañamosnqueez.png

El tercer personaje que no quiso

Captura Youtube

“De hecho, mucha gente me decía que yo era “Monsqueeze”, y en el mismo programa hubo algún momento en que a Monsqueeze le dijeron que era Lalo España”

Lalo España se mostró, además, contento de que llegó hasta el programa 8, a un pasito de la semifinal.

Lalo España ¿Quién Es La Máscara?
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
samurái.jpg
Famosos
Eliminan a Samurái de "¿Quién es la Máscara?"; es un comediante que engañó a todos los investigadores
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente nodsal.jpg
Famosos
A Nodal lo tienen “enterrado” en un panteón: Mhoni Vidente revela quién le hace brujería
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
jean gabriel.jpg
Famosos
Hijo menor de Juan Gabriel vuelve a Ciudad Juárez y anuncia que se lanza como cantante
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
dua lipa.jpg
Famosos
¿A dónde fue Dua Lipa para bailar salsa y cuánto cuesta la entrada?
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
maria-julia-lafuente---.jpg
Famosos
Llegó el día del adiós: Así se despidió María Julia Lafuente de su noticiero en Multimedios
Rostro inconfundible del canal, así se despidió tras casi 50 años de trabajo.
Noviembre 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
apostarias-por-mi-.jpg
Famosos
¿Apostarías por mí?: Alejandra Espinoza y Alan Tacher llegan con el nuevo reality multiplataforma de TelevisaUnivision
Alejandra Espinoza y Alan Tacher conducirán los shows diarios en Univision y UNIMÁS. ViX será la plataforma para vivir la experiencia completa
Noviembre 30, 2025
 · 
Grisel Vaca
boda-paty-cantu.jpg
Famosos
De verde y blanco: Paty Cantú así se casó con el actor Christian Vázquez en la playa
La pareja se ha jurado amor eterno ante amigos y familia.
Noviembre 30, 2025
 · 
TVyNovelas
fatima bosch (9).jpg
Famosos
Fátima Bosch: así comenzará su reinado como Miss Universo; ya viaja a Nueva York
La Miss Universo mexicana ya tiene fecha para su primera aparición pública
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores