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SEP confirma que calendario escolar 2026 NO se modifica y da fecha para fin de clases

Mario Delgado confirma que lo que había anunciado, apenas era una propuesta.

Mayo 11, 2026 • 
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Modificación al calendario escolar 2025-2026 por Mundial 2026

SEP

Después de que se hiciera un escándalo por el anuncio de que las clases de nivel básico en México terminarían el 5 de junio por las altas temperaturas y el evento global de futbol con sede en México, la Secretaría de Educación Pública tuvo una reunión este 11 de mayo, en la que confirmaron que finalmente NO habrá cambios.

En la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del #Conaedu, la SEP y las autoridades educativas estatales acordaron mantener el calendario escolar 2025-2026, preservando los 185 días efectivos de clase.

“El ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio, privilegiando el derecho superior de niñas, niños y adolescentes a una educación integral”, informó la SEP.

Mario Delgado, titular de la SEP, anunció:" El pasado 7 de mayo presentamos, por decisión unánime de todas las y los secretarios de educación del país, una propuesta de modificación al calendario escolar. Ante el llamado de nuestra presidenta, sobre escuchar y atender las propuestas de madres y padres de familia, cuidadoras, cuidadores, maestras, maestros y de toda la comunidad educativa; el calendario del ciclo escolar 2025-2026 se mantendrá sin cambios: la fecha de conclusión será el 15 de julio”.

“Sin embargo, ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares de las entidades federativas, de conformidad con el artículo 87 de la Ley General de Educación, podrán realizarse ajustes al calendario escolar, siempre que se garantice el cumplimiento del plan y programas de estudio”.

“Con este acuerdo que se llegó en la reunión del CONAEDU, hay un acto de justicia social al sostener el calendario: protegemos el derecho superior de las niñas, niños y adolescentes de México a la educación pública, transformadora y humanista que pondera la igualdad, la justicia y los haberes construidos en diálogo desde las comunidades”, escribió en redes sociales.

El calendario escolar 2025-2026 queda sin modificaciones. Las clases terminan el 15 de julio.

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SEP Calendario Escolar
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