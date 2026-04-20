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José Emilio Levy va a casting para entrar a ‘MasterChef 2026’ y PIDE APOYO del público para ser elegido

El hijo de la fallecida Mariana Levy contó que el programa tendrá un nuevo formato, por lo que desea volverse uno de los participantes y mostrar su sazón.

Abril 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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José Emilio Levy busca entrar a ‘MasterCherf’ 2026.

Instagram

“Para mí sería un sueño hecho realidad estar cocinando con ustedes… imagínese el deleite que voy a sentir en estar en la misma cocina que estuvo mi abuela”

José Emilio Levy sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente que busca ser incluido en la próxima temporada del reality de comida ‘MasterChef’ en su edición 2026. Por ello, el hijo de la fallecida Mariana Levy recurrió a sus fans para pedir apoyo y poder ser elegido por el programa de TV Azteca.

A través de un video, Levy contó que tiene mucha ilusión en ganarse un espacio en la emisión gastronómica, no sólo por el reto culinario sino también por el valor emocional que tiene para él, pues quiere cocina en el mismo foro donde participó su abuela, Talina Fernández, en 2023.

En el clip que colgó el joven, quien estudia actuación, reveló que realizó un casting para buscar un sitio dentro de la competencia, colocando sobre la mesa su interés por integrarse al programa.

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La petición del también hijo de ‘El Pirru’ generó rápidas reacciones entre sus seguidores, quienes comenzaron a manifestarle su apoyo para verlo como uno de los concursantes de la nueva edición.

“Se han estado diciendo muchas cosas de mí y sé que todos quieren saber que está pasando, hoy les voy a contar lo que está pasando, lo que está pasando conmigo es que el miércoles pasado fui al casting de ‘MasterChef México’, es algo que me trae super ansioso, me trae muy emocionado porque para mí sería un sueño hecho realidad estar cocinando con ustedes, estar 24/7 con todo el público de México, imagínese el deleite que voy a sentir en estar en la misma cocina que estuvo mi abuela”, dijo Emilio Levy.

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El nuevo ‘MasterChef 2026’

Se sabe que el reality de cocina prepara una de sus apuestas más ambiciosas en un formato renovado donde transmitiría todo lo que ocurre en la competencia las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La nueva temporada de ‘MasterChef’ se estrenará de manera oficial el 17 de mayo de 2026 y será conducido por cuarta ocasión por Claudia Lizaldi. En esta edición también repetirán los chefs Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena como jueces.

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De acuerdo con lo adelantado por la producción, el nuevo formato permitirá a la audiencia conocer no sólo los retos de cocina, sino también todo lo que sucede detrás de cámaras, desde la convivencia entre participantes hasta los momentos posteriores a las críticas de los chefs.

Masterchef México José Emilio Fernández Levy
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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