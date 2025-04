La desgarradora revelación de José Emilio Fernández sobre su mamá, Mariana Levy

El próximo 29 de abril se cumplen 20 años de la trágica muerte de la actriz Mariana Levy, y su hijo menor, José Emilio Fernández, quien era un bebé de apenas meses de edad al momento de este trágico suceso, hizo una desgarradora revelación.

En un encuentro con medios de comunicación, el joven explicó que él prefiere recordar a su mamá el día de su cumpleaños y no en el de su fallecimiento, pues esto reabre una herida muy grande para él.

“Ya 20 años de eso, que se nos fue, la edad que yo tengo. No me gusta recordar ese día, prefiero evadirlo porque es recordar que mi mamá está muerta, y no es algo bonito. Yo la festejo el 22 de abril, que es el día que ella nació, el día que llegó a la vida”, señaló.

También contó que tiene su propio ritual para honrar su memoria y tenerla cerca en un día tan especial como su cumpleaños: “Le canto las mañanitas con un pingüino, a ella le encantaba fumar, se ve mal, pero le prendo un cigarro como si fuera vela, entonces, de esa forma la homenajeo y me siento cerca de ella”.

Debido a que José Emilio tenía apenas ocho meses cuando Mariana Levy falleció, el joven hizo una crudísima confesión, pues explicó que no recuerda nada acerca de su mamá.

“No recuerdo ni un abrazo, ni el olor, ni la voz de mi madre. No recuerdo nada”, sentenció.

José Emilio Fernández se comunica con su abuela, Talina Fernández, a través de una médium

A dos años de la muerte de Talina Fernández, su nieto José Emilio Fernández contó que ha podido estar en contacto con ella a través de una médium.

“He tenido sesiones con videntes para platicar con mi abuela, con mi mamá, con mi abuelo paterno, con gente que ya se fue. Con Pato también he podido platicar, he tenido la fortuna”, contó.

Sin embargo, el joven también señaló que prefiere llegar a su casa y hablar con sus familiares a través de sus fotos y sus pensamientos.

“Yo prefiero llegar a mi casa en la noche, acercarme a sus fotos y platicarles mi día y escucharlos y sentirlos”, añadió.

¡José Emilio Fernández se CONTACTA con Talina Fernández y Pato Levy por medio de VIDENTES! Además, RECUERDA a su madre, Mariana Levy y quiere dejar ATRÁS las POLÉMICAS con Ana Bárbara #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/u0xcskjzjT — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) April 23, 2025

José Emilio recordó a su mamá en su cumpleaños

El pasado martes 22 de abril, Mariana Levy habría cumplido 59 años, y en este día tan especial, José Emilio quiso honrar su memoria a través de un emotivo mensaje que compartió en redes sociales.

"¡Feliz cumpleaños, madre mía! Espero que estés festejando como lo mereces, ya rodeada de nuestros seres queridos, estás con tu mamá y con tu hermano”, escribió el joven junto a una foto de su mamá.

“Quiero contarte que te pienso a diario, que no hay día en donde tu ausencia no me haga más fuerte, más capaz, más maduro, pero tampoco hay día en que no te extrañe y no te llore. Gracias por después de 20 años seguir en el corazón de medio México y sobre todo en el mío, gracias por seguirme cuidando, aconsejando y por hacerme reír cuando más lo necesito”, añadió.

“Quiero que sepas que estoy bien, tratando de agarrarle el ritmo a la vida, luchando y trabajando por mis sueños, pero siempre honrando tu nombre. Te siento cerca todo el tiempo, desde que me levanto hasta que me acuesto, escucho tu voz siempre, cuando me regañas o me alientas. Sé que me queda mucho rumbo que recorrer, nuevos proyectos, amores, ilusiones, fracasos y grandes éxitos, pero sé que todo será más fácil si te tengo a mi lado”.

Mensaje de José Emilio a Mariana Levy Instagram @emiliolevyy

