‘La Bogue’ señala que con Wendy Guevara hay “UN RETROCESO” para la comunidad trans en México

“Por empatizar, a Wendy se le salió de las manos su propio personaje”.

Controversiales declaraciones emitió Alejandra ‘Bogue’ Gómez en contra se Wendy Guevara, pues señala que con ella hay “un retroceso” para la comunidad trans en México. Y es que la actriz cuestiona que los comentarios de la influencer impactan en cómo percibe la sociedad a las mujeres trans.

La también activista se detuvo ante las cámaras y micrófonos y destapó que por años ha trabajado para que las personas trans sean reconocidas por su identidad y no por sus discursos que históricamente se usaron para invalidarlas.

Por ello, y aunque en el pasado le brindó su apoyo a Wendy, ahora considera que el fenómeno mediático en el que se convirtió ya rebasó el control de lo que era.

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“Es un tema muy delicado porque soy una de las que apoyó a Wendy, pero la realidad es que considero que, por empatizar, a Wendy se le salió de las manos su propio personaje”, dijo ‘La Bogue’.

Agregó que Guevara “por darle gusto a un público que, finalmente, nadie había llegado a reunir. Logró que la gran familia mexicana se reuniera los domingos, cosa que no pasaba desde que terminó ‘Siempre en Domingo’”.

Sin embargo, al tener todo el foco, en sus declaraciones no ha sido neutral para la percepción hacia las mujeres trans. “Pues la verdad sí hubo un retroceso. Antes éramos queridas y respetadas”, dijo Alejandra.

Al tiempo, también se refirió a ‘Las Perdidas’, y sentenció que hay una diferencia entre libertad personal y su conducta pública. “Una cosa es ser libre y otra ser libertina. Cada quien lo coloca como quiera, pero considero que las chicas (‘Las Perdidas’) se pasaron un poquito”, apuntó.

Así apoyaba ‘La Bogue’ a Wendy

En sus viejos dichos, la famosa de ‘Desde Gayola’ apoyaba a Guevara, particularmente tras su triunfo por ‘La Casa de los Famosos México’, en su primera edición.

“El éxito que tiene es porque es auténtica y claro, el carisma no lo venden en centros comerciales, pero la gente que es auténtica, la gente que es de verdad, independientemente de lo que sea, yo creo que ya tiene las puertas abiertas en muchas cosas, es como difícil, pero a veces por ser auténtica paga uno muchos precios, pero yo creo que te vas a dormir tranquila contigo”, decía ‘La Bogue’.

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También habló sobre la experiencia de ser trans: “Todo lo que se te ocurra en la vida y más. Pero son experiencias que ahorita no me voy a desplegar y decirte ‘mira, he vivido este tipo de tragedias y discriminaciones’, que sin duda han sido muchísimas, pero como todo mundo que es auténtico, así como las mujeres que son fuertes y empoderadas, así como los hombres que les gusta ser cabron*s, igual, de la misma manera, entonces así es la vida en general, ahorita está como más visible porque las mujeres trans estamos en el ojo del huracán”, concluyó.