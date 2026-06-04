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¿Claudia Lizaldi le tiene mala fe a Lancer en MasterChef? Los fans acusan favoritismos

Los fans de Lancer aseguran que tanto la conductora como la chef Isabel Carvajal lo acusan injustamente

Junio 03, 2026 • 
Alejandro Flores
lancer.jpg

Lancer, en MasterChef

Youtube MasterChef

Lancer está otra vez en problemas en MasterChef 24/7.

“Salte de mi clase”, le ordenó la chef Isabel Carvajal luego de que retobó un par de veces en la clase de este 2 de junio.
Lancer se negó a aceptar el regaño de la chef, quien le advirtió: “Me estás sacando de mis casillas”.
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El pleito no terminó ahí sino que siguió el día de hoy cuando la chef Zahie Téllez le recordó que él es un simple concursante y debe limitarse a obedecer para aprender de los chefs.

¿Qué pasó entre Lancer y Claudia Lizaldi?

La conducta de Lancer dividió opiniones en redes sociales ya que algunos consideran que lo que hace es defenderse ante los errores de la producción. Se debe mencionar que el reclamo primero de Lancer fue porque en su estación de cocina hubo un corte de luz.
Entre estos fans de Lancer, hay una convicción: Claudia Lizaldi le tiene mala fe y hace comentarios en su contra.

Todo lo que ocurre en MasterChef 24/7

Entérate de los dramas detrás de la llamada Cocina Más Famosa de México

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Los comentarios de los seguidores de Lancer también fueron en contra de la chef Isabel, a quien cuestionario su autoridad en el regaño hacia el cocinero.

Dentro de la casa en la que conviven todos los participantes, Lancer también se ha ganado algunas enemistades, como con Daniela Parra, quien llegó a decir que lo considera “un buen actor” por la manera en que, asegura, se hace la víctima.

Masterchef México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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