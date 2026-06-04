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Preocupa la salud de Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez; fue hospitalizado DE EMERGENCIA

Esto se sabe sobre la salud del actor de ‘Vecinos’.

Junio 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Flaco-Ibanez.jpg

Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez fues hospitalizado de emergencia.

Getty Images

“¿A quién le gustan los hospitales? Yo los odio, es horrible”.

A Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez tuvieron que someterlo a una cirugía de emergencia tras hallarle un aneurisma. Este hecho encendió las alarmas y la preocupación entre sus seguidores.

Sin embargo, fue el mismo actor, de 79 años, quien reveló que el padecimiento le fue detectado de manera inesperado cuando acudió a realizarse un estudio médico relacionado con el colon.

“Fue un descubrimiento; me fui a hacer un estudio del colon. Me acaban de operar de un aneurisma, por el cigarro”, expresó Ibáñez.

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Pese a la preocupación que generó la noticia, el famoso ‘Jorjais’ de la serie ‘Vecinos’ compartió que su recuperación avanza de manera favorable, aunque también reconoció lo complicado que resulta atravesar por una hospitalización.

“De maravilla”, dijo sobre su proceso de recuperación. Posteriormente añadió: “¿A quién le gustan los hospitales? Yo los odio, es horrible”, destacó.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que ‘El Flaco’ preocupa a sus seguidores por temas relacionados con su salud. Y es que en abril de 2025, Manuel también acudió a un chequeo médico y le detectaron problemas con sus niveles de azúcar, por lo que recibió un tratamiento que le dejó como efecto secundario pérdida de masa muscular.

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Ericka Rodríguez

En aquel momento, Ibáñez tuvo que realizar ejercicios específicos para recuperar la fuerza y la masa en sus músculos.

NO TE VAYAS SIN LEER: Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez alarmó con su radical pérdida de peso: ‘Me tronó toda la masa muscular’

Actualmente, el histrión se mantiene en recuperación y aunque no dio más detalles, el nuevo reto que enfrenta está derivado por su manera de fumar.

Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez hospitalización
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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