La historia de Pilar Montenegro y la película que la llevaría a Hollywood pero nunca se hizo

Hace 13 años que Pilar Montenegro no aparece públicamente.

Su retiro ha generado varias explicaciones, incluyendo la de una posible enfermedad degenerativa que la hizo tomar la decisión de abandonar su carrera de actriz y cantante.

Entre los proyectos que dejó pendientes está una película que hubiera sido la punta de lanza para llegar a Hollywood.

Pilar tuvo una carrera vertiginosa desde que se separó de Garibaldi, el grupo con el que tuvo su primer pico de fama y éxito.

Saltó entonces a la televisión con personajes cada vez más importantes en telenovelas y en el año 2000 finalmente tendría su gran oportunidad en cine.

¿Qué película iba a filmar Pilar Montenegro?

En las páginas de TVyNovelas quedó el testimonio de ese proyecto fallido que era una especie de biopic sobre una estrella de rock.

Aquí lo recordamos en sus propias palabras.

“En un lugar de mi corazón soy rockera, y me parece sensacional que en mi primer protagónico para cine pueda darle vida a una de ellas. Para la película voy a grabar temas inéditos y, si hay una buena respuesta del público, se lanzará un disco especial”.

La cinta, según contó la propia Pilar, era una producción muy costosa por lo que el inicio de filmación estaba detenido.

En esa película, el legendario Javier Bátiz y el ex Timbiriche Erik Rubín se encargaban de componer las canciones. La historia estaba basada en hechos reales, inspirada en una vivencia de una rockera, y se perfilaba como una película de suspenso dirigida a un público de adolescentes y adultos.

Para Pilar, no quedaba duda de que estaba en un momento de su carrera como actriz y que esa película era su prueba para entrar al mundo de Hollywood.

“Conozco al director de El día de la independencia (Roland Emmerich), quien me dijo que le gusta mi tipo y que podría surgir alguna oportunidad, por lo que sigo estudiando inglés y preparándome. Pero antes de que eso suceda, tengo muchas cosas que hacer en México. Tengo que realizar mi segundo disco, el cual iba a ser producido por Ilegales, pero lamentablemente, con la muerte de Jason, su vocalista, no sé qué pasará”.

La película estaba tan avanzada en su fase de preproducción que Javier Bátiz ya había platicado con Pilar Montenegro para afinar los detalles de las canciones.

Al ser cuestionado por TVyNovelas sobre este proyecto, el legendario músico expresó su respeto por la cantante: