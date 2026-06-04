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Reportan la DESAPARICIÓN de Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio; hace 15 días no se sabe nada de ella

La joven de 28 años fue vista por última vez en San Miguel de Allende y se dice que escapó de un centro de rehabilitación.

Junio 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Nieta-Paquita.jpg

La nieta de Paquita la del Barrio es reportada como desaparecida.

Getty Images/Instagram

“Kelly había sido ingresada a un centro de rehabilitación tres días antes de su desaparición, del cual supuestamente escapó”.

Kelly Ariadne Gerardo Grajales es el nombre de la nieta de la fallecida cantante ‘Paquita la del Barrio’ y quien se encuentra desaparecida desde hace 15 días.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la joven, de 28 años, fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en San Miguel de Allende, Guanajuato, y hasta el momento la familia no ha emitido ninguna declaración al respecto.

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Fue el periodista Lalo Carrillo quien dio a conocer la noticia sobre la desaparición de Kelly Ariadne, quien habría ingresado a un centro de rehabilitación días antes de que se perdiera contacto con ella y de que abandonara el lugar.

“Aunque la familia no lo ha confirmado, medios locales informaron que Kelly había sido ingresada a un centro de rehabilitación tres días antes de su desaparición, del cual supuestamente escapó”, dijo el conductor del programa ‘De primera mano’.

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En tanto, se difunden señas particulares y vestimenta de Gerardo Grajales para poderla localizar con mayor facilidad. Se sabe que posee muchas pecas en la cara, que tiene un tatuaje de ave fénix, uno de flores y unas alas de ángel en el brazo izquierdo y que todos son en blanco y negro.

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Sobre la ropa que vestía, Kelly usaba un mallón en tono negro, una chamarra tipo rompe vientos también negra e iba descalza.

Paquita La Del Barrio desaparecida No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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