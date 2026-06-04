Reportan la DESAPARICIÓN de Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio; hace 15 días no se sabe nada de ella

“Kelly había sido ingresada a un centro de rehabilitación tres días antes de su desaparición, del cual supuestamente escapó”.

Kelly Ariadne Gerardo Grajales es el nombre de la nieta de la fallecida cantante ‘Paquita la del Barrio’ y quien se encuentra desaparecida desde hace 15 días.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la joven, de 28 años, fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en San Miguel de Allende, Guanajuato, y hasta el momento la familia no ha emitido ninguna declaración al respecto.

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Fue el periodista Lalo Carrillo quien dio a conocer la noticia sobre la desaparición de Kelly Ariadne, quien habría ingresado a un centro de rehabilitación días antes de que se perdiera contacto con ella y de que abandonara el lugar.

“Aunque la familia no lo ha confirmado, medios locales informaron que Kelly había sido ingresada a un centro de rehabilitación tres días antes de su desaparición, del cual supuestamente escapó”, dijo el conductor del programa ‘De primera mano’.

¡Nieta de Paquita la del Barrio está DESAPARECIDA! Kelly Ariadne Gerardo Grajales desapareció en Guanajuato y esta es la última información sobre su caso #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/maJJUg3CYx — De Primera Mano (@deprimeramano) June 4, 2026

En tanto, se difunden señas particulares y vestimenta de Gerardo Grajales para poderla localizar con mayor facilidad. Se sabe que posee muchas pecas en la cara, que tiene un tatuaje de ave fénix, uno de flores y unas alas de ángel en el brazo izquierdo y que todos son en blanco y negro.

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Sobre la ropa que vestía, Kelly usaba un mallón en tono negro, una chamarra tipo rompe vientos también negra e iba descalza.