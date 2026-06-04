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Queen Buenrostro se va a transformar en dos meses con cirugías y tratamientos: “No estoy traumada”, aclara

La influencer asegura que no la van a reconocer después de todo lo que piensa hacerse en el cuerpo y cara

Junio 03, 2026 • 
Alejandro Flores
queen buenrostro.jpg

Queen Buenrostro ya luce una nueva cabellera

TikTok

Mientras estuvo en La Mansión VIP, Queen Buenrostro fue el blanco de muchos memes.

Pero el más extendido y popular fue el que la comparaba con Melman, la jirafa de la película animada “Madagascar”. Incluso ella misma hizo referencia al meme en un video que publicó en su TikTok al salir del reality show.
"¿Por qué Melman, por qué Melman?”, grita mientras muestra la imagen en su celular.

@queenbuenrostro

Like para Parte 3 🙏🏻✨ #mansionvip #queenbuenrostro #fyp #parati

♬ sonido original - QueenBuenrostro

Así será la nueva Queen Buenrostro

A un mes de su salida de La Mansión VIP, Queen ha tomado una drástica decisión sobre su cuerpo, su cara, su cabello... todo.

“Estamos en junio... en dos meses, en agosto, no me van a reconocer”, dijo Queen en una transmisión en vivo en la que contó cómo se va a transformar.
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Alejandro Flores

De hecho, desde hace dos semana la influencer aparece ya con una cabellera nueva, la cual ha sido muy criticada en sus propias redes sociales.

“Nomás no queda”, "¿es peluca lo que trae?”, “brilla mucho” son algunos de los comentarios que se leen en su publicación más reciente en la que muestra este cambio.

No obstante, Queen tiene claro que su transformación no la detiene nadie.

“Ustedes van a decir, ‘la teníamos bien traumada y por eso cambió’. Pues no, la verdad es que me cambió varias veces de cuerpo, de todo”.

Queen Buenrostro se hizo objeto de hate durante su estancia de La Mansión VIP pero sobre todo después de haber sido eliminada, ya que dentro del reality se quedó su novio Suavecito y Kim Shantal, su ex novia. Durante las dos semanas que estuvieron en el reality, Suavecito y Kim se reconciliaron y tuvieron intimidad.
Aunque eso significó que Suavecito le fue infiel a Queen, en rede sociales la gente se enfocó en decir que fue karma, ya que supuestamente hace un año Queen había hecho lo mismo: andar con Suavecito mientras era novio de Kim.

@queenbuenrostro

@JIHU jajajajaja te amo #fyp #parati #queenbuenrostro

♬ original sound - Hayley

Lo cierto es que ahora está por nacer una nueva Queen.

“Lo único que sí les hice caso porque me dijeron es: mis pestañas y mis extensiones... no por mal sino porque tenían razón”, explicó la influencer.

Los cambios que se hará de aquí a agosto incluyen cirugías estéticas para moldear el cuerpo, arreglarse la nariz y cambiarse las carillas.

Queen Buenrostro La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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