¡Bienvenido papá!: Así fue el regreso del profe Ibañez, reportero de TUDN, tras 2 meses detenido en Sudáfrica

“Se terminó la pesadilla”, dijo ayer 2 de junio el periodista de TUDN Julio Ibañez desde el aeropuerto de Sudáfrica, acompañado de Dani García, camarógrafo.

Efectivamente, luego de más de dos meses detenidos en aquel país (primero en la cárcel y luego en prisión domiciliaria) Ibañez y García, que habían sido enviados para hacer una cobertura de futbol, salieron de Sudáfrica y llegaron la noche de este 3 de junio a México.

Ambos fueron recibidos por sus familiares, que se mostraron emocionados por ver de nuevo a los periodistas de TUDN.

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¿Como recibieron a Julio Ibañez en México?

En el caso de Ibañez, en el recibimiento estuvo presente su esposa y su hija. Ambos abrazaron al reportero pero fue la niña la que se mostró más emocionada al mostrarle un cartel en el que se podía leer "¡Bienvenido papá!”.

Ibañez y su hija intercambiaron besos, abrazos y palabras de cariño que se pueden ver en una publicación de la cuenta de Instagram de TUDN.

Julio Ibañez y Dani García estaban detenidos desde el 25 de marzo tras haber sido arrestados por volar un dron en una zona restringida. Ambos fueron arrestados mientras realizaban una transmisión en vivo en redes sociales.

Como informamos en TVyNovelas, las autoridades de Sudáfrica les hicieron un juicio tras haber violado las leyes del país, sin embargo, los delitos por los que fueron capturados eran menores, por lo que se consiguió su liberación tras el pago de una multa.

“Hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García”, comunicó TUDN ayer martes.

“Agradecemos mucho el apoyo de todos los comunicadores de TUDN México, de toda la radio y televisión mexicana (CIRT) y, sobre todo, de los aficionados del futbol que siguieron y se pronunciaron sobre este tema”, se puede leer en un comunicado que emitieron.

En el aeropuerto, Dani García fue recibido por su esposa y sus padres, cuya emociona fue evidente en los abrazos y besos que se dieron.