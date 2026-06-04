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Tras filtrarse mensajes de supuesta INFIDELIDAD, Sergio Goyri molesto toma una decisión en su noviazgo

Aunque por meses guardó silencio, el actor ya salió a contar si continúa su relación con su prometida.

Junio 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Sergio Goyri aclara supuesta infidelidad de su prometida Lupita Arreola.

Instagram/YouTube

“Yo no tengo que cuidar a nadie, ni ella me tiene que cuidar a mí”.

Fue a mediados del mes de abril que Sergio Goyri fue puesto en boca de todos tras la supuesta infidelidad de la que era víctima. Y es que una experta en temas de farándula destapó una serie de conversaciones de ‘Lupita’, la novia del actor con un hombre identificado como ‘El Patrón’.

Según la revelación, la empresaria estaba aprovechando que Goyri estaba grandones una telenovela para tener encuentros con su amante.

“Sergio Goyri grabando telenovela en CDMX”, se lee en uno de los mensajes que envió su prometida.

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Entre invitaciones, llamadas y audios, se evidenciaba una aparente traición hacia Sergio.

“El señor apodado ‘El Pariente’, medio famoso en Mexicali, se quedó con ganas de más porque su esposa lo torció, los mensajes, aunque muy discretos por parte de ‘Lupita’, pero muy obvios por parte del ‘Pariente’, los delataron”, se reportó en la publicación de ‘La Reina Venenosa’.
Reina-venenosa.jpg

Sergio Goyri rompe el silencio

Ante el escándalo por el que guardó silencio varios meses, el actor ofreció una entrevista al programa ‘Hoy’ y ahí se mostró molesto por los rumores, pero con muchas certezas.

“Nunca le hago caso a ese tipo de cosas; además, yo no tengo que cuidar a nadie, ni ella me tiene que cuidar a mí”, respondió.

Además, destacó que ambos son conscientes de que tienen la confianza y la libertad de hablar de una separación, si fuera el caso.

“Ella lo sabe que en el momento que ya no quiera estar conmigo o yo no quiera estar con ella, pues es así de simple, nada más hablarlo, y hasta el momento no se ha dado ese momento”, expresó.

Sin embargo, Goyri afirmó que su relación, de casi ocho años, está bien y que no toman en cuenta lo que se diga afuera, pues saben qué es lo que realmente pasa al interior.

“Mi relación está muy bien, en un buen momento, lo que diga la gente, puede decir misa, siempre que yo sepa lo que hay adentro y si le das chance de aclarar que no son ciertas, no, siempre hay que escoger sus batallas”, declaró.
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Finalmente, adelantó que tienen planes en pareja y que tanto ella como él están tranquilos.

“Lo importante es que ella esté tranquila, yo esté tranquilo, tenemos un viaje planificado, tenemos que ponerle número a la casa”, concluyó.

Sergio Goyri infidelidad
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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