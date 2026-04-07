José Emilio Levy DESENMASCARA a quién se quedó con la herencia de su mamá, Mariana Levy

“Va a los bancos a Miami y retira todo de las cuentas, todo”.

José Emilio Levy, el hijo menor de la fallecida conductora y actriz, Mariana Levy, ofreció una charla sincera en la que habló sin miramientos sobre cómo ha enfrenado la ausencia de su madre.

Sin embargo, una de las declaraciones que más impacto al mundo digital fue que reveló quién se quedó con la herencia de Mariana tras su deceso.

El joven actor dio a conocer que tras la partida de la presentadora el primero en cobrar el dinero que había dejado fue su papá, José María Fernández, mejor conocido como ‘El Pirru’, quien en ese momento era su esposo.

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“Mi papá fue el que más dinero logró sacar. La casa que era de mi mamá se vendió. Al fin de semana siguiente que se muere mi madre, mi papá va a los bancos a Miami y retira todo de las cuentas, todo”, dijo para la emisión ‘El minuto que cambió mi destino’.

El también nieto de la fallecida Talina Fernández, expresó que su padre fue el que obtuvo más dinero de Mariana. ‘El Pirru’ retiró todo lo que había en el banco, vendió sus camionetas y una mansión que poseía, la cual estaba valuada en 40 millones de pesos.

“Las camionetas y los coches de mi mamá todo vendió, la casa de Bosques, hermosa, en un estado impecable la vendió en 8 millones de pesos, la casa valía 40 millones pero en la sucesión sólo le entregaron 8”, contó.

En medio de la conversación, José Emilio confesó que mantiene una relación tirante con su padre por diversas situaciones, principalmente porque asegura, utilizó los bienes de Mariana con sus parejas y para adquirir un auto de lujo, en lugar de usarlo para él y sus hermanas.

“Lo usó para gastarlo con sus novias, para comprarse un porsche y para irse de viaje. Por eso no quiero saber nada de él, yo siento que mi vida hubiera sido totalmente diferente si mi papá hubiera hecho las cosas bien con ese dinero, pero la vida me ha jugado de unas formas tan raras que aún no logro comprender”, mencionó.

“Si hubiera agarrado ese dinero para hacer de mí y de Paula algo bien, ser unas buenas personas, si hubiera invertido en nuestra salud, en nuestra educación, en nuestra alimentación, va agárrate todo el dinero de mi mamá absolutamente todo, porque no habría persona mejor que tú para hacerse cargo de ese dinero”.

La muerte de Mariana Levy

Indicó también que el arquitecto negó haber utilizado el dinero, sin embargo, él pudo confirmarlo mediante distintos documentos en un juzgado.Levy, de 21 años, lamentó que ‘El Pirru’ no utilizara los bienes de su madre para la salud o para la educación de él y sus hermanas, pues cree que eso habría hecho toda la diferencia entre vivir en la zozobra y tener una vida tranquila y con mayor atención.NO TE VAYAS SIN LEER:

Cabe recordar que la actriz y conductora murió cuando su bebé, José Emilio, tenía 9 meses de nacido. Fue el 29 de abril de 2005, cuando Mariana perdió la vida a los 39 años de edad a causa de un infarto agudo al miocardio durante un intento de asalto.

Narró que todos los días ve capítulos de la telenovela que protagoniza Mariana en su juventud, ‘La Pícara Soñadora’, además de que tiene un diario que escribió acerca del nacimiento de José Emilio.

Finalizó el tema, expresando que la extraña mucho todos los días y que desearía que no hubiera ocurrido ese atraco que desemboco en su muerte.