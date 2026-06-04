Daniela Parra destapa cuánto dinero le cuesta PROTEGER a su papá, Héctor Parra, en la cárcel

“Socialmente hablando, gracias a Dios, toda la gente está con nosotros, nos cree, le creen a mi papá”.

Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra, quien actualmente es participante del reality ‘MasterChef 24/7’ ha desvelado detalles de su vida personal que había mantenido en secreto.

Y es que el histrión, que actualmente cumple una condena de 12 años y 6 meses de prisión por los delitos de corrupción de menores agravada y abuso sexual, requiere una suma económica importante para garantizar su bienestar.

Por ello, la hija mayor de Parra busca ganar el reality de cocina para seguir costeando los gastos de su padre en el centro penitenciario. Cabe señalar que el premio al que aspira es de 2 millones de pesos.

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En el pasado, Daniela ofreció una entrevista a Pati Chapoy, a quien le confió que el dinero ha sido la consecuencia más difícil que ha enfrentado desde que comenzó la batalla legal para defender a su padre.

“Ha sido muy difícil porque el único precio que he pagado es económico”, expresó la joven, quien también montó un negocio de tamales para ayudarle a su padre.

La participante de ‘MasterChef 24/7’ explicó que, a diferencia de lo que muchas personas creen, ha encontrado respaldo entre sus amigos, seguidores y quienes creen en la inocencia de Héctor.

“Socialmente hablando, gracias a Dios, toda la gente está con nosotros, nos cree, le creen a mi papá”, expresó.

¿Cuánto dinero necesita Héctor Parra para garantizar su seguridad en prisión?

Al interior del reality 24/7, Daniela argumentó que debe cubrir mensualmente una cantidad que oscila entre los 12 mil y los 15 mil pesos.

“Yo creo que son como unos 12,000 pesos, 15,000 pesos al mes”, comentó.

Aunque la joven emprendedora no precisó el destino de esos recursos, sus dichos surgieron al abordar los gastos relacionados con las condiciones de vida y protección del actor al interior del penal.

La joven Parra también mencionó que la responsabilidad económica se ha incrementado debido al crecimiento de su negocio ‘Tamalitos Chidos’, con el que ha podido sostener a su padre, al tiempo que ha podido dar empleo a otras personas.

“En este momento, trabajando, porque ahora no me puedo dar el lujo de sentirme mal”, explicó. “Tengo que irme a trabajar porque hay gente que depende de mí, no sólo mi papá”.

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Héctor Parra le envía mensaje desde la prisión

Durante la actual temporada de ‘MasterChef 24/7’, el actor Héctor Parra se hizo presente para apoyar la participación de su hija. Fue la presentadora Claudia Lizaldi quien le pidió a Daniela que cerrara los ojos antes de reproducir el mensaje.

“Estoy cada día más orgulloso de ti y feliz de la vida. Vas para adelante, nena. No te me pongas triste, mamacita, sabes que estoy contigo”, expresó Parra.

En el mensaje también agregó: “Estás en mi corazón. Te amo, te admiro, te quiero y vamos para adelante, mamacita. Besos. Te amo, mi ‘MasterChef’ preciosa”.

Las palabras provocaron que Daniela rompiera en llanto frente a las cámaras, en una escena que conmovió tanto a sus compañeros como al público.