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¿Qué Vanessa Bauche LE RECLAMÓ a Ivonne Montero por no sumarse a demanda contra Pascacio?: “Pobrecita”

La actriz aclaró la supuesta invitación a demandar a su violentador y destapó otra verdad.

Junio 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ivonne-Montero-Vanessa-Bauche.jpg

Guerra de declaraciones entre Ivonne Montero y Vanessa Bauche.

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“¡Qué bueno!, que sirva de lección, le salió barato”.

Ante la batalla legal que enfrenta Vanessa Bauche en contra de Pascacio López por violencia contra la dignidad de las personas y abuso sexual, la expareja del actor, Ivonne Montero, aseguró que la actriz de ‘Amores Perros’ la invitó a sumarse a la denuncia.

Y es Bauche quien tira por tierra la versión de Montero, pues asegura que “se confunde mucho”.

Cabe recordar que en 2022, Ivonne mantuvo un noviazgo con López, mismo que duró cerca de siete meses y que terminó por episodios de violencia verbal y celos. Irán Castillo fue otra de las exparejas del actor que también señaló violencia en su relación.

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En tanto, el 13 de mayo pasado, un tribunal dio marcha atrás y revocó su decisión impugnada y revocada a finales de 2025 donde habían condenado a Pascacio a un año de prisión. Finalmente determinó que sólo debería cumplir con 30 días de trabajo comunitario y pagar más de 7 mil pesos por presunto daño psicológico a Bauche.

Fue en un reciente encuentro con la prensa que Ivonne Montero fue cuestionada y expresó que “no estoy tan al tanto de eso. Pues nada, qué bueno. Si ese fue el dictamen y se hizo justicia de lo que exigía Vanessa, está bien, pues que le sirva de reflexión, de experiencia, que tome mejores decisiones antes de cometer algún acto, ¿no? No tengo mucho qué opinar”, declaró.

Y agregó: “¡qué bueno!, que sirva de lección, le salió barato. Al final seguramente a Vane ya no le gustó la idea”, dijo entre risas.

Durante la entrevista, Montero mencionó que Vanessa le pidió que se uniera a su denuncia contra Pascacio, a lo que ella se negó. “A mí de pronto Vane me reclamó que por qué no me ponía yo ahí a denunciarlo y ¿por qué lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer?”, contó.

Luego, al preguntarle a Vanessa por los dichos de Ivonne, destapó: “Pobrecita, mi amor, es que la ignorancia de verás no tiene límites. Decía que yo la había invitado a demandar. ¿Cómo, cómo? Explícame eso. No fue ni en el año ni en el lugar ni en el tiempo, eso no es”.

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Ericka Rodríguez

También expresó que fue la actriz de ‘El Tigre de Santa Julia’ quien la buscó.

“Ella me habló para felicitarme por esto, igual que otra exnovia de él. De que qué bueno que alguien por fin había… y le dije ‘el caso peor es el de mi compañera Sarah Nichols’, ese es el que realmente terrible, es una violación, no abuso como dicen muchos medios”.

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Y después aclaró si la invitó a sumarse a la demanda, tal como lo había contado Montero.

“Yo lo que le dije es ‘lamento mucho que ustedes sí hayan tenido el valor para salirlo a quemar en medios, pero no hayan tenido el valor para poner la denuncia correspondiente en donde tenían que haberla puesto’, eso fue lo que le dije”.

Finalmente, Bauche manifestó: “pero pobrecita, como que se confunde luego mucho y todavía sigue dándole cuerda a eso, pero yo le mando mucho amor a ella y a su bebé”, concluyó.

Ivonne Montero Vanessa Bauche Pascacio López
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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