Cynthia Klitbo dedica video a quienes la crtican por su noviazgo con un hombre menor que ella

Cynthia Klitbo esta tan felizmente enamorada que aprovecha sus redes sociales para gritarlo a los cuatro vientos.

La actriz llevaba seis años de soltería pero ahora tiene un novio al que no tiene reparos en llamar “el amor de mi vida”.

Como lo informamos en TVyNovelas, Cynthia sorprendió a sus seguidores a fines de mayo al publicar en sus redes sociales una imagen junto a su novio novio.

En la postal se observan sus brazos enlazados mientras la actriz está recostada en su regazo mirándolo con una gran sonrisa. Aunado a ello, ella colocó el mensaje: “Me haces feliz”.

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El público notó que se trata de un joven 29 años menor que él, lo cual tiene a la actriz sin cuidado. Es más, lo considera una manera de luchar por la equidad de género en México, materia en la que, dice, estamos muy atrasados.

“Yo soy una mujer muy gozosa, a mí nadie me mantiene. Nadie vio a mi casa en estos seis años a decir: te voy a presentar un amigo. Entonces tampoco tienen el derecho ahora de meterse en mi vida”, dijo en una entrevista para el programa “De Primera Mano”.

La respuesta de Klitbo a sus haters

Cynthia publicó también una historia de Instagram en la que contó que atraviesa por un momento de éxito en la actuación, ya que esta por comenzar la grabación de una serie y de hecho tuvo que rechazar otra oferta para hacer televisión en Europa por esa misma razón.

Ese video lo remata Klitbo con una carcajada y una frase lapidaria dirigida a sus haters.

“Tengo los dos amores de mi vida pegados: a mi novio y a mi hija... a pesar de las críticas”.

La actriz dijo también que considera que a las mujeres se les critica más que a los hombres cuando se trata de este tipo de amores iconoclastas en los que hay diferencia de edad.