José Emilio exhibe que ‘El Pirru’ le pidió DINERO que le dejó su mamá, Mariana Levy, para reconciliarse

El también ex de Ana Bárbara no mantiene una buena relación con su hijo.

Enero 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
‘El Pirru’ le puso como condición a su hijo dinero para reconciliarse.

“Fui a verlo, le escribí una carta y, bueno..., todo salió bastante mal”.

La tensa relación entre José María Fernández ‘El Pirru’ y su hijo José Emilio, parecen ponerse cada vez peor. Y es que es el hijo mejor de la fallecida Mariana Levy exhibió que hace unos días buscó a su padre con el fin de reconciliarse.

El joven cuenta que tenía la intención de hacer las paces con ‘El Pirru’, sin embargo, la respuesta que recibió lo dejó sorprendido, pues su padre le pidió dinero.

José Emilio fue captado en las instalaciones de Televisa, donde cursa el último año de la carrera de actuación en el CEA. Y mientras lucha por conseguir una oportunidad y hacerse de una carrera, Fernández Levy sigue enfrentándose a un estira y afloja con su familia.

El actor en formación reconoció que aún no consigue reconciliarse con su padre, a quien vio hace unos días y le propuso un acercamiento, pues a cambio le pidió un monto económico.

“Intenté hace poquito hacer las pases con mi papá, de hecho, fui el viernes (16 de enero), fui a verlo, le escribí una carta y, bueno..., todo salió bastante mal”, reconoció.

El joven exhibió que ‘El Pirru’ le puso como condición que le entregara el dinero que obtuvo de la venta de la casa de su mamá, Mariana Levy, ubicada en Cuernavaca.

“Él me dijo que si yo quería ser su hijo, tenía que darle la parte de la venta de la casa de mi mamá, que porque según él es su casa, y jura y perjura, entonces, para ser su hijo lo tengo que comprar, fue algo que me decepcionó bastante y me sorprendió”, dijo José Emilio.

La versión de ‘El Pirru’

Fue en 2023, cuando José Emilio reveló que su padre tenía una orden de aprehensión por adeudos de la propia casa de Cuernavaca.

Ante los hechos, ‘El Pirru’ explico que, si bien, la propiedad estaba a nombre de Mariana Levy, era en realidad porque él así había decidido escriturarla para protegerla patrimonialmente. Sin embargo, había sido él quien había construido la vivienda y seis más que se encontraban en el mismo fraccionamiento.

Por dichos motivos, Fernández alegaba que, la casa, heredada por Mariana a , le pertenecía a él. Además de que, según su versión, desde que la actriz murió, en 2005 y, hasta el 2009, se habría encargado de solventar los gastos de manutención y pagos de la propiedad.

En esa época, ‘El Pirru’ negó haber abandonado a su hijo, al aseverar que fue José Emilio quien le pidió que se mudara de la casa de Cuernavaca, ya que estaba a punto de cumplir la mayoría de edad y, según sus hermanas, había decidido vender la casa.

“Dice ‘me corrió’, ‘me abandonó’, y eso no es verdad, el que me corrió fue él, implícitamente hay un abandono, pero no porque yo hubiera querido, ¿cómo lo voy a abandonar yo si es él el que me está corriendo?”, dijo en su momento.

