''El Pirru’ explota contra Ana Bárbara y le advierte que deje de amenazar a sus hijos: ‘Jamás estarán solos’

José María Fernández, “El Pirru”, se sumó a la polémica desatada por su hijo José Emilio Fernández Levy, quien acusó a Ángel Muñoz, el esposo de Ana Bárbara

Ana Bárbara, no contenta con negar estos señalamientos en contra de su pareja sentimental, fue más allá e incluso amenazó con demandar a José Emilio Fernández Levy si continúa con sus declaraciones, algo que no fue tolerado por “El Pirru”, quien aseguró que cuenta con un as bajo la manga en caso de que esto pase.

Hace unas horas Guillermo Pous, el abogado de Ana Bárbara, confirmó que la cantante estaría contemplando tomar acciones legales en contra de José Emilio en caso de que no se retracte de sus señalamientos; sin embargo, “El Pirru” no dudó en arremeter contra su exesposa e incluso reveló que tiene pruebas contundentes de que su hijo dice la verdad .

“EL PIRRU” AMENAZA CON EXPONER PRUEBAS EN CONTRA DE ANA BÁRBARA SI NO DEJA EN PAZ A JOSÉ EMILIO

Fue a través de un comunicado difundido por el programa De primera mano que “El Pirru” le lanzó una seria advertencia a Ana Bárbara: o la cantante deja de exponer a sus hijos o él tomará represalias.

“En agravio a mis hijos, quiero decirles primero que mientras yo viva jamás estarán solos e indefensos, por lo que los apoyaré hasta las últimas consecuencias”.

“Me parece lamentable y muy desafortunado que a través de una supuesta demanda a un tercero, un abogado que representa a Ana Bárbara y a su esposo Ángel Muñoz, trate de amedrentar y amenazar tácticamente a mi hijo José Emilio”, se lee en la carta pública compartida por Gustavo Adolfo Infante.

“El Pirru” señaló que tiene pruebas de audio y video de los presuntos maltratos de los que fueron víctimas sus hijos, las cuales no dudará en ventilar: incluso, José Emilio le contó que llegó a sentirse intimidado con las cámaras de vigilancia que Ana Bárbara y su esposo instalaron en su habitación.

“Quiero aclarar que si cualquiera de ellos, Ana Bárbara o Ángel, a través de cualquier abogado o representante, vuelve a mencionar el nombre de mis hijos: Emiliano, José Emilio o José María, vulnerando su integridad o imagen, procederé legalmente en Estados Unidos”, concluyó el contundente mensaje de “El Pirru”.

¿CUÁNTOS HIJOS TUVIERON ANA BÁRBARA Y “EL PIRRU”

Ana Bárbara y José María Fernández no tuvieron descendencia; sin embargo, cuando la pareja se casó en el 2006 formó una familia con los hijos que tuvieron con sus parejas anteriores: