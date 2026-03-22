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Famosos

Habitantes de La Casa de los Famosos planean boicot contra ¡La Casa de los Famosos!

Las tensiones entre los equipos en que están divididos los lleva a elaborar planes siniestros

Marzo 21, 2026 • 
Alejandro Flores
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Kunno y Oriana lideran a Tierra

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La edición 2026 de La Casa de los Famosos por Telemundo se ha convertido en una batalla campal.

El enojo y la ira de sus habitantes los ha llevado al extremo de planear un boicot ¡contra ellos mismos!
“No están boicoteando un reto solamente, están boicoteando toda la casa”, coincidieron los panelistas este fin de semana.
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Resulta que el Equipo Tierra planea que la próxima semana todos “fallen de manera accidental” en el reto semanal, que es el que les otorga el presupuesto.
Como se sabe, en La Casa de los Famosos los habitantes viven de lo que la comida que se les otorga luego de haberlos sometido a una prueba cada semana. Dependiendo de cuánto cumplan con el reto es el porcentaje de dinero que se les otorga.

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¿Cuál es el plan para boicotear La Casa de los Famosos?

Fabio y Oriana quedaron de acuerdo, y así lo anunciaron la noche del jueves, en que “no la vamos a armar en el basquet”.
Dieron a entender que fallaran “sin querer queriendo” aunque eso signifique perder el reto y que les otorguen menos presupuesto y por tanto, puedan comprar menos comida.

El caos es tan evidente que el propio Jorge Poza, conductor principal de las galas, tuvo que enfrentarse a Oriana, una de las habitantes más escandalosas.
Cuando Poza anunció el nuevo sistema de sanciones implementando por la Jefa y según el cual podría haber expulsiones directas, Oriana lo interrumpió una, dos, tres, cuatro y hasta cinco veces.

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Hasta que Poza le dijo: “Te pido que me dejes hacer mi trabajo”.
Ese nuevo sistema de sanciones quedó así:

  • Tarjeta amarilla: se aplicará para todo aquel habitante que sea descubierto con la intención de provocar o contactar físicamente a un compañero. También se aplicará para todo aquel que se niegue a responder una indicación de la Jefa o los conductores del programa.
  • Tarjeta roja: Se aplicará a todo aquel que agreda a un compañero. Si alguien recibe tres tarjetas amarillas, recibirá una tarjeta roja, es decir la expulsión de la Casa.
La casa de los famosos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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