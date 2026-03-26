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EXPULSAN a Oriana de ‘La Casa de los violent0s’ y Laura Zapata eleva oración

Después de ser sancionados con tarjeta roja, el público votó en La Casa de los Famosos de Telemundo.

Marzo 25, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Laura Zapata vs. Oriana

TikTok, Instagram

Después de un lunes de eliminación donde Kunno fue eliminado, La Jefa de La Casa de los Famosos Telemundo, decidió sancionar a varios habitantes después de semanas de agresiones y provocaciones.

Con tarjeta roja, varios concursantes fueron puestos a prueba para que, el público, votara por quién debía ser EXPULSADO del reality.

Este miércoles 25 de marzo, Oriana Marzoli, fue expulsada de La Casa después de 37 días.

En cuanto Oriana salió de La Casa, Laura Zapata se unió de las manos con su equipo y elevó oración en agradecimiento de la salida de la rubia.

Fueron semanas de faltas de respeto, agresiones y provocaciones entre habitantes, y la primera expulsada, fue la española.

“De todos los realities que he hecho, en este fue imposible debatir con el otro equipo. Cada vez que uno quería hablar, se ponían todos en manada a gritar. Me parecía tonto o estúpido por parte de ellos”, dijo Oriana, quien negó que su equipo gritara.

“Sé callarme, sé aguantarme y lo de esta gente, era muy poquito inteligente, me aburrían”.

Se trata de un momento histórico, pues la constante violencia en el reality show de Telemundo subió de nivel cada semana, hasta que se decidió EXPULSAR a un habitante, contrario a una eliminación ordinaria como lo han vivido decenas de habitantes.

“Ellos eran los que más provocaban”, insistió Oriana en la gala de este miércoles 25 de marzo.

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Kunno fue el quinto eliminado de La Casa de los Famosos Telemundo

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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