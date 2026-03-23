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Todo sobre el épico estreno de “Juego de Voces: Hermanos y rivales”

El primer programa tuvo duetos sopresivos entre los hermanos Fernández, D’Alessio, Silvas, Ortega y Lascuarain. Te decimos quién ganó

Marzo 22, 2026 • 
Alejandro Flores
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Los diez hermanos jugaron a cantar

Televisa

“Juego de voces” le hizo honor a su nombre con el numero musical que inauguró esta nueva temporada.

El programa enfrentará en este 2026 a hermanos que jugarán en equipos rivales a lo largo de dos meses y medio.
Los primeros en presentarse fueron los hermanos José Luis y Raúl Ortega, integrantes de Río Roma.
Ellos se presentaron con “Caminar de tu mano”, tema de su autoría. En la estrofa final, cada uno tomó su lugar en el escenario que le corresponde a su equipo.
Luego aparecieron los hermanos Fernández, Alex y Camila, quienes fueron presentados en video por su padre Alejandro Fernández.

“Ustedes dos son parte de una dinastía que comenzó con mi padre, don Vicente Fernández; y acuérdense que esto solo es un juego”, dijo el Potrillo.

Alex y Camila interpretaron “Canta corazón”, tema que hizo popular su padre. Y en la estrofa final cada uno se fue al escenario de su equipo, donde unieron sus voces con los hermanos Ortega.

Fernanda Meade se encargó de presentar en video a Isabel y Mayté Lascurain, a quienes llamó hermanas de vida.
Isabel y Mayté cantaron “Cuando no estás conmigo”, uno de sus mayores éxitos como Pandora; y en la estrofa final se separaron para ir al escenario de su equipo, donde igual que sucedió con los Fernández, cantaron todos juntos.

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Anahí se encargó de presentar a Ernesto y Jorge D’Alessio, quienes interpretaron “Ni guerra ni paz”, éxito de los 80 de su madre Lupita D’Alessio.
Los últimos hermanos fueron Esteban y Waldo Silvas, cantantes de regional mexicano que fueron presentados por la Banda MS. Con la interpretación de “Mi mayor anhelo”, este número inaugural se convirtió en un coro masivo con los 10 hermanos cantando el final de la canción, en un emotivo juego de voces.
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Los shows más impresionantes

El primer duelo fue entre Walo Silvas y José Luis Ortega, quienes hicieron un “intercambio de géneros musicales”, ya que Walas, que es cantante de regioal mexicano, se convirtió en cantante de balada romántica, mientras que José Luis se animó a interpretar música de banda.
El ganador, por mucho de acuerdo a los votos del público fue Walo.

Un dueto que llamó la atención fue el de Mayté y Alejandro Fenrández, que cantaron un tema de Paulina Rubio: “Nada de esto fue un error”. Se enfrentaran a Camila Fernández y Esteban Silvas, quienes interpretaron una versión ligera de “Coleccionando heridas”.
Los ganadores, sin embargo, fueron Mayté y Alex.

Los momentos más emotivos

En este primer episodio hubo dos segmentos de “Momentos angelicales”, en los que alguno de los pares de hermanos se ponen cara a cara para recordar momentos fraternales pero también dramáticos.
En el primero de ellos, los hermanos Ortega recordaron sus meses difíciles en Los Ángeles, en donde tuvieron que trabajar como cambiadores de alfombras durante varios meses.

“Lo que no sabíamos es que para cambiar las alfombras teníamos que quitar todos los muebles de la casa”, contaron entre lágrimas.

El otro momento angelical resultó mucho más trágico: esteban Silvas le preguntó a su hermano Walo por el momento más complicado de su vida.
Walo recordó entonces las tres veces que su madre estuvo al límite de sus fuerzas, orillada por el abandono de su padre.
“A mí me tocó vivir ese proceso en el que nuestra madre intentó quitarse la vida tres veces junto con sus hijos... me tocó despertar con el olor del gas de la estufa”.

¿Cómo va la puntuación de Juego de Voces?

Al terminó del programa, el equipo de Los Consentidos ganó 7 puntos mientras que el de Los Favoritos acumuló 6 puntos, por lo que en este primer programa ganaron Los Consentidos.

Juego de Voces
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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