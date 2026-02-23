Angélica Vale vuelve a ‘Juego de voces’ donde inició su proceso de DIVORCIO hace un año

“He tenido tiempo para mí y para mis hijos, que son lo más importante en mi vida, y estoy muy contenta”.

Tras cumplirse un año de haberle puesto punto final a su matrimonio con Otto Padrón, Angélica Vale habló con la prensa y se sinceró sobre el año que tuvo que enfrentar ya divorciada.

Lejos de la polémica que acompañó su separación, ‘La Vale’ asegura estar disfrutando una etapa más introspectiva y en calma donde ha podido replantear sus prioridades.

Tras darse a conocer el fin del matrimonio, circularon versiones de todo tipo sobre las razones que habrían llevado a la ruptura. Documentos filtrados señalaron “diferencias irreconciliables” y en redes sociales no faltaron las especulaciones. Sin embargo, Angélica optó por no engancharse y respondió con humor ante su nueva etapa sentimental: “Sí, soltera y sin vacunar”, comentó al programa ‘Hoy’.

“Fíjate que estoy en una etapa de mi vida, muy hermosa, estoy como muy tranquila, muy contenta conmigo. Estoy aprendiendo mucho, me estoy queriendo mucho, respetando mucho y es algo que nunca había tenido tiempo y ahora estoy haciendo. He tenido tiempo para mí y para mis hijos, que son lo más importante en mi vida, y estoy muy contenta”, expresó Angélica.

“Estoy muy contenta, creo que se nota, muy tranquila, este ciclo pasado ha llegado con muchas bendiciones, ojalá que siga así. Recuerden chicas, los 50 son los nuevos 40”, dijo.

La actriz y cantante también abundó en la llegada de su cumpleaños 50, un punto de inflexión en esta nueva etapa.En el terreno profesional también comentó estar feliz con el regreso del programa 'Juego de Voces' que conducirá.

“Es un proyecto que disfruto al cien, entonces, estar de regreso con la producción y mis compañeros, estoy muy contenta. Son hermanos y rivales, se va a poner espectacular”, finalizó.