Denisse De Kalafe vendió su éxito ‘SEÑORA, SEÑORA’ por 2 mil 250 pesos y ahora lucha por recuperarla

“Yo la firmé con una editora hace 50 años atrás, por la renta de mi casa, 2250 pesos”.

La canción ‘Señora, señora’ es casi un himno cada que llega el 10 de mayo y es infaltable en los festivales escolares, sin embargo, contrario a lo que muchos creerían, su creadora, Denisse de Kalafe, no recibe un sólo peso por su canción.

Y es que en palabras de la propia intérprete brasileña, ella vendió los derechos hace casi 50 años.

En una charla con medios de comunicación, de Kalafe vendió cuando apenas comenzaba en la industria musical y al verse necesitada para cubrir gastos básicos, firmó con una editora sin pensar en las repercusiones que tendría ese contrato con el paso del tiempo.

“Yo tengo mi propia disquera, ya hoy en día los cantantes ya somos dueños en nuestras producciones, pero ‘Señora, Señora’, yo la firmé con una editora hace 50 años atrás, por la renta de mi casa, 2250 pesos”, compartió.

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Ahora, ya consolidada y con el control de sus nuevas producciones, Denisse admite que esa decisión de vender su canción fue producto del desconocimiento sobre los derechos de autor, una realidad que enfrentaron muchos compositores de su generación.

La intérprete compartió que en esa época los contratos editoriales solían firmarse por periodos muy extensos, y los compositores rara vez recibían asesoría legal adecuada.

“Antiguamente se editaba las canciones por 50 años. Porque los compositores no teníamos idea de los derechos, por eso aviso a todos… Primero registren, porque luego aparecen temas que la gente dice que es de ‘fulano’ y debe ser de una persona desconocida”, indicó.

La cantante no toma esta experiencia desde el fracaso, más bien busca que a las nuevas generaciones no les ocurra y por ello les advierte que deben registrar sus obras y comprender cada cláusula antes de firmar.

Actualmente, de Kalafe se encuentra en un proceso legal para recuperar los derechos de ‘Señora, señora’, y asegura que no lo hace por el dinero, sino por la melodía que considera un patrimonio emocional para las mexicanas.

“No es para un beneficio mío personal, es un beneficio que yo tengo que dejar esa canción de herencia a todas las mujeres de México. Entonces, vamos a ver”, expresó.

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Y finalmente, agregó que “apenas que quiero que la editora ahora regrese los derechos de ‘Señora, Señora’, porque voy a donarlos a todas las fundaciones de lucha contra el cáncer de mama. Entonces sí necesito pedir a la editora que sí nos devuelva”, concluyó.